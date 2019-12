Trabajo por computadora gana el Gallo de Oro 2019

En la exclusiva velada asistieron miembros y referentes de las principales agencias de publicidad del país, representantes de medios y empresas, entre otros invitados.

El publicista argentino Pablo Gil fue el jurado único internacional de esta edición, quien tuvo la labor de seleccionar las más destacadas piezas publicadas durante el 2019 en las páginas de ÚH, y finalmente otorgar el prestigioso galardón.

Gil destacó lo creativo y novedoso de la pieza ganadora, que hasta lo confundió “con una noticia interesante”, dijo, y expresó que estamos en un mundo donde no existen fórmulas y que lo más atractivo que se tiene es la diversidad, la que los publicistas deben aprovechar para crear identidades de marcas.

“Con esta campaña me pasó algo que por ahí le pasó al consumidor también, que cuando la tuve la di vuelta pensando que el anuncio estaba del otro lado; pensé que era una nota del diario. Creo que eso es también entender al consumidor que lee el diario; porque si una persona lee el periódico no es porque quiere leer una noticia así nomás, porque hoy día hay sitios para ello, sino que es una persona que le quiere dedicar tiempo a leer”, explicó el jurado único.

En ese sentido indicó que la pieza ganadora rompe con el paradigma de pensar que la publicidad es sintética, que no tiene que tener mucho texto. “La verdad que cuando vi que era la campaña me quedé leyendo, me pareció divertida, interesante”, apuntó Pablo Gil.

Por su parte, Alejo Divaguet, de la agencia Trabajo por computadora, señaló el objetivo del material premiado. “Buscamos dar algo diferente y no hacer un aviso común; algo que llame la atención y tenga un valor agregado para el lector, que le entregue algo más que un aviso publicitario. Es un esfuerzo conjunto de todo el equipo, somos cuatro”, expresó.

finalistas

Como anuncios finalistas fueron seleccionadas: Campaña Día de la Amistad, con el título Cambio likes por abrazos de verdad, del anunciante Raio Bemba (Ann Lee); Hyundai Construction Equipment, con el título Manos a la obra, del cliente Automotor SA (Agencia Flyer); Mc Día Feliz Burger King, con el título Siempre apoyamos las buenas ideas, de Burger King (Garabato); Museo Invisible, del anunciante Copaclor (Garabato); Selección del bienestar albirrojo, titulado Superpatrocinador del despertar albirrojo y de quienes lo cuidan, de SuperSpuma (Garabato); Mirinda Guaraná, con Metele magia al asado, del cliente AV SA (Lupe); campaña No creas todo lo que te cuentan, con el título Mejor leelo, de El Lector (Nasta), y Día del ahorro, titulado Buenas decisiones, mejoran tu vida, del cliente Itaú (Oniria).

Show musical

La velada de premiación contó con la participación del violinista Steven Wu, el grupo Polka Stereo y Koala DJ.

ELEGIDA. La agencia Trabajo por computadora es la ganadora del galardón Gallo de Oro 2019.



VALORACIÓN. La creatividad y novedad de la pieza elegida fueron resaltadas por el jurado único.



RECONOCIMIENTO. El galardón premia la creatividad de anuncios publicados en Última Hora.



FINALISTAS. Ocho piezas publicitarias fueron seleccionadas como finalistas del premio.

“La publicidad está en un recambio”

Camilo Guanes, de la Agencia Oniria, indicó que la publicidad local está atravesando un momento de recambio, con medios evolucionando de manera muy rápida.

"La publicidad siempre estuvo donde está la gente; hay muchos talentos diversificados y eso hace que cada idea necesite de más jugadores, no solo de quienes están en las agencias, sino de creativos de otras áreas", dijo.

Respecto al Gallo de Oro, indicó que es muy apreciado los por publicistas locales.

“Gallo de Oro es un verdadero clásico”

Martín Nasta, de Publicitaria Nasta, dijo del Gallo de Oro que es un clásico en el calendario creativo y publicitario, y que diseñadores y creativos lo quieren ganar.

”Es el fruto de la consistencia de más de 40 años en el mercado, que evolucionó y logró ubicar a agencias paraguayas en festivales en el extranjero; eso hace que se busquen hacer cosas innovadoras y frescas", resaltó. Para el profesional, la creatividad es clave y la idea siempre será lo más importante en propuesta de valor.