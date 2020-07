Torres quiere dejar huellas en Nacional

“Si el jugador no piensa en salir campeón, hay que darle su pase y que se vaya a su casa”, señaló el Tiburón en dialogo con la 780 AM. Siguiendo el hilo de la conversación refirió: “Como DT me interesa que el jugador rinda, que me diga cómo puede estar en condiciones, debemos ser facilitadores para que este en plenitud”. En cuanto a la huella que el adiestrador quiere dejar en la Academia señaló: “A mí me gustan los desafíos, Nacional es un club muy ordenado. Desde el primer día los jugadores saben que debemos luchar por los primeros lugares”, expresó. Sus dirigidos jugaran de visita su primer amistoso ante Cerro Porteño, este sábado desde las 08:00.