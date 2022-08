Tormenta causó destrozos en gran parte del interior de la República 

El temporal que azotó parte de la tarde y gran parte de la noche, entre el miércoles y la madrugada de ayer jueves, nuevamente afectó las zonas bajas de Ciudad del Este. Unas 6 viviendas quedaron bajo agua en la zona límite entre los barrios 23 de Octubre y San José, detrás de una conocida fábrica de plástico.

En la madrugada de ayer bomberos voluntarios de la capital departamental tuvieron que intervenir para poder retirar los electrométricos y enseres varios de los pobladores afectados y llevarlos a zonas más altas para no perderlos. Se trata de un problema recurrente que hasta el momento no tiene una solución. El viento fue fuerte, por lo que no hubo reportes de caída de árboles o de casas destechadas.

La capital del Alto Paraná tiene zonas bajas muy sensibles y que se ven afectadas rápidamente cuando se registran precipitaciones de gran volumen. Este es el caso del barrio Che La Reina, kilómetro 9, y los barrios San Rafael, San Agustín y Remansito. También se reportó caída de granizos entre los kilómetros 11 y 14, límite entre Ciudad del Este y Minga Guazú, pero no hubo daños materiales debido a que fueron pequeñas. En el interior del departamento, en parte del municipio de Santa Rita y de Naranjal también hubo caída de granizos, pero de muy baja intensidad y no se registraron daños en viviendas o cultivos como en otras ocasiones.

En Concepción. Pese a que aún no hay un reporte oficial, muchas familias de los distritos de Paso Horqueta, Arroyito, Paso Barreto y Horqueta fueron las más afectadas por la granizada y fuertes vientos. En Paso Horqueta cayó la mayor cantidad de granizos afectando algunas viviendas con techo de fibrocemento. En Horqueta y Arroyito varias viviendas fueron destruidas totalmente por el fuerte viento que afectó a la zona. En Paso Barreto se reportó destrucción de techos de casas precarias. Muchas comunidades quedaron sin energía eléctrica, ya que el fuerte viento derribó árboles y columnas de tendido eléctrico. Graciela Ruiz, secretaria de gestión y reducción de riesgo de la Gobernación, indicó que las municipalidades están con la recolección de datos y primeras asistencias y que luego se tendrá una evaluación general de los daños causados.

en el Chaco. Ya cuando varias comunidades del Chaco Central paraguayo estaban clamando por la falta de lluvia, ante una sequía que se vino con crueldad, en la víspera cayó una buena lluvia en gran parte del Chaco. El sistema de tormentas generó importantes acumulados de agua; en colonia Neuland hubo entre 45 y 50 milímetros; Mariscal Estigarribia 30; Villa Montes y Laguna Negra 70; Macharety y Canaán entre 200 y 220. Además, se registró lluvia en Filadelfia y Pesempoo zona de Loma Plata. Esta tormenta también generó importantes ráfagas de viento en gran parte de Boquerón, con velocidades entre 70 kilómetros por hora en Pedro P. Peña y 92 kilómetros en la aldea Kleisdadt.

Por su parte, en Alto Paraguay la lluvia cayó en un promedio de 15 a 45 milímetros en diversas localidades. Las comunidades indígenas, los productores de pequeñas ganaderías son los más afectados por la sequía de prácticamente 5 meses. Las precipitaciones se dieron en los distritos de Puerto Casado, Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra, este último con menor cantidad, en la zona urbana sirve para regar el terreno, los vegetales y para llenar tajamares y aljibes, pero aún falta más lluvia. En el distrito de Puerto Casado, las comunidades indígenas de la etnia Maskoy atraviesan una crisis por falta del líquido vital, que días pasados obligó a un grupo de nativos a cavar pozos para sacar agua para beber, en estos lugares también hubo lluvia.

Las comunidades más afectadas por la sequía están en la denominada Tierra Adentro, que integran Toro Pampa, Ñu Apuña, María Auxiliadora y San Carlos, tuvieron un promedio de 15 milímetros a 30 milímetros, y son sectores donde los habitantes están muy necesitados de agua.