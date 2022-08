Toriyama se mostró satisfecho con la cinta

Con una publicación dada a conocer a través de los canales oficiales de la película, Akira Toriyama manifestó que Dragon Ball Super: Super Hero, de la saga creada por él, es una “increíble película de anime”.

El mismo aseveró que tener al propio creador de la saga haciendo esa afirmación puede que no sea el argumento más convincente, pero al ver la cinta no puedo evitar quedar emocionado. “Soy un hombre viejo y aun así me emocioné”, explicó.