Tolima sorprende en el Brasil

La victoria ubica al Tolima en tercera posición en el Grupo D con 4 unidades a solo un punto de Independiente del Valle y Mineiro, que empataron 1-1.

A su vez, Fortaleza, de local, cumplió ante el Alianza Lima y venció por 2 a 1. Los goles del local: Silvio Romero y Hércules. Descontó: Pablo Lavandeira. Con el triunfo, el elenco de Brasil suma su primera victoria y se posiciona en la tercera ubicación por detrás de River Plate y Colo Colo en el Grupo F.

MÁS COPA. Otros resultados registrados en la tercera ronda: Corinthians de Brasil se impuso a Boca Juniors de local por 2-0 y lidera la Serie E, con 6 unidades, dejando al equipo argentino en el que milita Óscar Romero en última ubicación, y Talleres de Córdoba triunfó por 1-0 a Sporting Cristal en el Grupo H y se ubica como escolta de Flamengo de Brasil, ambos con 6 unidades.

Cierran la tercera fecha de la fase de grupos hoy los duelos: Universidad Católica vs. Flamengo (18:00), Olimpia vs. Colón de Santa Fe (20:00) y Always Ready vs. Deportivo Cali (22:00).