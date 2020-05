Todo indica que Diputados postergará la ley de recortes

La propuesta original del senador colorado Sergio Godoy se encuentra en el orden del día de la sesión de hoy y la mayoría de las bancadas coinciden en que tiene varios puntos que no pueden ser aplicados, por lo que su aprobación será con modificaciones.

No obstante, desde el cartismo, cuyas decisiones suelen determinar el destino de los votos, optarán por su postergación, por tanto, es la tendencia que sería aceptada. El objetivo es culminar los ajustes previstos por este sector para luego aprobar. Más aún teniendo en cuenta que las comisiones de Asuntos Constitucionales, Económicos, Legislación y Presupuesto postergaron su dictamen.

El único dictamen que recibió ayer el proyecto fue el de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado liberal Édgar Acosta. La recomendación fue su aprobación en general, pero postergar su estudio en particular por una semana, para poder presentar un texto más técnico.

Acosta indicó que tiene falencias que deben ser corregidas, como lo referente al recorte de publicidad, ya que existen instituciones como Senatur que no pueden funcionar sin promociones. También señaló que se debe aclarar cuál es el tope salarial, porque si se tiene en cuenta la remuneración total del presidente de la República, sería G. 37 millones, pero si se mide solo el sueldo, sería de G. 33 millones.

La diputada liberal Celeste Amarilla sugirió que la ley entre al paquete de reforma del Estado del Ejecutivo, pero igualmente anunció que preparará algunas modificaciones al proyecto.

Por su parte, el diputado liberal Sergio Rojas mencionó que aún aguardan el informe del Ministerio de Hacienda sobre la cantidad exacta de funcionarios en toda la función pública que serían afectados si se recortan los salarios para que no sean mayores que el del primer mandatario. Aseguró que con esto se quiere tener mayor claridad ya que muchos alegan que el ahorro no es elevado en recortes salariales. Añadió que su bancada votará por la aprobación y pidió que no sea volteado el proyecto en esencia.

Las instituciones como el Banco Central, Senatur, Fiscalía o las binacionales se oponen a ser incluidas en el proyecto de recortes.

El ministro de Hacienda, Benigno López, informó que de aprobarse el proyecto, se podrá ahorrar anualmente USD 10 millones. Especificó que el impacto será de USD 167.000 si se cortan salarios; USD 395.000 en seguro médico de autoridades; USD 123.000 en cátering; USD 227.000 en arreglos florales; USD 1.120.000 en publicidad, USD 2.600.000 en viajes y USD 5.600.000 en los incentivos para la recaudación que implica pago de multas.