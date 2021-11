Toda una odisea es transitar por las calles de Mariano R. Alonso

Las calles están con numerosos cráteres, con agua servida y con olor nauseabundo, un ejemplo es la transitada avenida 3 de Febrero, que a lo largo de la arteria se registra grandes baches.

Pobladores destacan que es urgente una implementación de un sistema de desagüe pluvial y cloacal en la ciudad y un trabajo conjunto de la Comuna con la Essap para la reparación de los caños obsoletos que luego producen el deterioro de los pavimentos.

Vecinos de la zona reclaman que ya realizaron la denuncia a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, y sostienen que el Municipio arregló la avenida hace tres meses, pero que luego con las lluvias los asfaltos volvieron a abrirse y llenarse de baches.

reclamos ciudadanos. En un recorrido por la ciudad de Roque Alonso los ciudadanos lamentaron la situación de las calles y exigen una solución por parte de las autoridades del Municipio.

“Se arreglan las calles pero vuelven a deteriorarse con cada lluvia, tengo que llevar mi moto caminando porque las calles están intransitables. Todo el tiempo está así la avenida”, manifestó Carolina Noguera, quien debió caminar con su moto ya que la avenida 3 de Febrero se encuentra intransitable, sobre todo para los motociclistas.

“Esto es un problema de todo el tiempo, la vez pasada cuando se iba a inaugurar el surtidor se arregló toda la avenida pero ahora ya se destruyó nuevamente, es increíble lo que tenemos que estar sufriendo, los autos se descomponen con estas calles. Siempre hay accidentes en esta zona, motociclistas y automovilistas. Todo el tiempo se denuncia a la Municipalidad pero no tenemos respuesta. Mucha gente que no conoce la zona ya sufrió accidentes por culpa de los baches”, señaló Darío Burgos, poblador del lugar.

Además de los baches, en la ciudad se puede observar una gran cantidad de basura en las calles lo cual es un potencial riesgo para criadero de mosquitos, malezas, y la dejadez es notoria en la entrada de la ciudad con el cartel que se encuentra totalmente roto.

La redacción de ÚH intentó comunicarse con autoridades municipales de la ciudad pero no se tuvo respuesta.

Exigen a Municipalidad aclare gastos en pandemia

Pobladores de la ciudad continúan esperando una respuesta por parte del intendente de la ciudad, Anibal Gómez Garcete, ya que un grupo de profesionales conformaron una controlaría ciudadana y habían presentado una nota el 20 de octubre al intendente en la que solicitaron que la Comuna justifique los gastos. Esta nota se realizó a raíz de una serie de supuestos gastos irregulares en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.

Además, en la nota se detalló el análisis del presupuesto del Municipio, en el que se constatan una serie de irregularidades en los gastos registrados en la pandemia del Covid-19, en el 2020 y en el presente 2021, pero la Comuna aún no entregó los documentos que respalden los gastos en los que se incurrió en esos años.

Los pobladores reclaman que toda la recaudación que genera la Comuna se destine a pago de salarios, personal técnico contratado, etc, y no quedan recursos para mejorar el estado de las calles llenas de baches, limpieza de la basura, realización de empedrados de calles aún de tierra, mejora de plazas, crear espacios verdes para espacios recreativos, entre otros.



