Tito o Maxi es la duda del Decano

“Por los informes médicos creemos que hay jugadores que no van a llegar para este partido. Roque Santa Cruz y Miguel Samudio están descartados. Mañana (hoy) vamos a ajustar algunas cosas y decidir quiénes ocuparán los lugares que quedan”, indicó Daniel Garnero, tras la movilización de ayer en Para Uno. En el lugar del capitán franjeado estará ingresando Brian Montenegro, mientras que el DT aún no se decide si será Iván Tito Torres o Maximiliano Olivera quien ocupe el lugar de lateral por izquierda. Por otra parte, Ale Silva no trabajó con normalidad a raíz de una conjuntivitis, pero el DT indicó que los médicos le apuntaron que podrá jugar.