Tildan a Bachi de “vulgar estafador” y de lavar dinero usando la cooperativa

Las operaciones sospechosas del diputado Basilio Núñez fueron uno de los temas centrales ayer, en la sesión de Diputados, luego de que Incoop informara que el cartista accedió a un préstamo a sola firma de G. 1.020.497.167, el 19 de noviembre del año 2020, a un plazo de 12 meses, de la Cooperativa San Cristóbal, sin cumplir con los requisitos, y sin pagar ni una sola cuota hasta ahora.

La diputada liberal Celeste Amarilla acusó a su colega cartista de lavar dinero. “Mientras tanto en Ciudad Gótica, supuestos neurólogos inmiscuidos quizá en lavado de dinero. Cabeza Branca lavaba dinero sacando préstamos del Banco Continental a nombre de sus peones de estancia, eran para lavar dinero y cuando el peón no podía pagar, el banco no tenía qué sacarle al peón. Acá resulta que hay gente un poquito torpe que saca los préstamos para lavar su dinero a su nombre, no entendió todavía el sistema de lavado el neurólogo. Pero tiene que demostrar por qué no paga o cómo iba a pagar 103 millones de guaraníes por mes, o es lavado o nos vamos a llevar la sorpresa que estaba en Ultranza con su amigo Ozorio, Erico Galeano, que siguen acá aprobando leyes”, expresó.