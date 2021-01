Tildan de arbitrario el fallo y se solidarizan con Alegre

Alegre fue al lugar acompañado de su familia, y de varios referentes, ex senadores, intendentes y simpatizantes, quienes por algunos minutos cerraron la calle Iturbe para escuchar a su líder.

Allí, Alegre de vuelta tomó la palabra y dijo que no hay duda de que el acuerdo entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes es el de no tener oposición “para entregar otros 50 años Itaipú al Brasil”.

A su turno, el ex senador Miguel Abdón Saguier sostuvo que “esta lucha es contra la mafia y la discriminación, y no solo de los liberales, sino de toda la ciudadanía, que quiere enfrentar a estos herederos de la dictadura que quieren perpetuarse en el poder, pero no lo vamos a permitir”, señaló.

Apuntó que en torno a este caso y muchos otros que duermen en el Poder Judicial, la oposición debe unirse y buscar la redención de la patria.

“Llegó la hora de buscar una patria nueva, justicia y vigencia de los derechos humanos”, destacó.

DEFENSA. “Aquí lo sospechoso es que la orden salió de la nada”, señaló el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, con relación a la prisión de Alegre.

El defensor del titular del PLRA consideró que se debían agotar algunos pasos procesales y, en todo caso, la decisión debió de firmarse hace meses y no ahora que ya los plazos fenecieron.

“Él (Efraín Alegre) sostiene que esa imputación es de tinte político. Asegura que se trata de un caso político”, remarcó el defensor.

En horas de la noche, Alegre se entregó acatando la orden judicial.