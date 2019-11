Tierras reclamadas por indígenas pertenecen al Indert

Desde el pasado lunes, un grupo de 55 miembros de la comunidad indígena Ka’a Poty, del distrito de Mariscal López, Departamento de Caaguazú, llegaron hasta Asunción para manifestarse y denunciar que brasileños amenazan con despojarlos de sus tierras, ante la total inacción del Gobierno, manteniendo en zozobra a 35 familias. Los afectados presentaron un título de propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), sin embargo, según el Movimiento Agrario Paraguayo, esas tierras están asentadas en la Finca 31.510, de 1.400 hectáreas, que tiene siete fracciones, una de ellas reclamada por los nativos, y pertenece al Indert.

La organización campesina indica que el título de los indígenas no corresponde porque fue otorgado durante la gestión del ex presidente del Indi, Valentín Gamarra, condenado a 7 años de cárcel por desvío de fondos. Los brasileños no pueden ocupar esas tierras y, según señala el movimiento, Indi e Indert deben ponerse de acuerdo e intervenir a favor de los indígenas.