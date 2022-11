This is Michael, un show único que revive al ícono pop en el BCP

Cabe destacar que este es el único espectáculo de estas características autorizado por la familia Jackson, para presentar en vivo la música y los movimientos del icónico artista.

“Este show fue planificado durante años para hacerlo único”, relata a ÚH Lenny Jay, quien no solo logra interpretar el rol de Michael Jackson, sino también impacta por su parecido físico con el artista, y capacidad vocal.

“Lo que el público verá y no puede perderse de esta recreación, es un mix de los conciertos de Bad, Dangerous, History y un poco de This is It, que Michael no llegó a presentar", comenta Jay, quien creó el espectáculo con Javier Fernández, productor de Sira Music, al que conoció en un musical.

El montaje escenográfico y visual está íntegramente realizado por la productora internacional Qualumpur, que actualiza el show del rey del pop al siglo XXI, haciendo clara referencia a This is it, el show definitivo que no pudo estrenar Michael, debido a su repentino fallecimiento.

EL IMITADOR. ”Empecé a cantar a los 7 años, cuando escuché el álbum Bad, de Michael, un regalo que me hizo mi familia”, recuerda Jay.

Desde entonces canta cada día sus canciones. Tras el fallecimiento de Michael (2009) sintió una gran necesidad de decirle “gracias” por brindarle inspiración como artista, y es por eso que empezó con los tributos. “Busqué una banda y bailarines, empecé a capacitarme en danza y canto y aquí estoy”, suma.

Michael Jackson es un ídolo de la música que cautivó al público y colmó los charts durante buena parte de los años 80. “Cuando hablamos acerca de Michael, nada en torno a él es tarea fácil”, comenta el artista que lo imita.

“Todo lo concerniente a Michael es algo difícil de hacer debido a que era un perfeccionista. Tienes que cantar, bailar, presentar el maquillaje, outfit perfectos en escena”, sostiene Lenny Jay.

El artista brasileño relata que es arduo lo que debe hacer para cumplir con este rol frente al público, de interpretar a quien es una figura que transcendió más allá de la música y se instaló dentro de la cultura pop como uno de los íconos de todos los tiempos.

Hacer lo mismo que Michael en el escenario dos horas; “cantar, bailar, actuar, requiere mucho esfuerzo, tienes que estar muy entrenado, muy en forma, practicar cada día para lograrlo", detalla.

Jay subraya que para él es un honor siempre estar en el escenario, al cual considera como un espacio de responsabilidad y respeto. “Si vas a subir a un escenario necesitas respetar la música, danza, y el escenario en sí. Para mí es siempre un privilegio representar a Michael, sé y no pretendo ser él, y lo que trato de hacer es darle al público lo mejor que puedo de mí, conectar con la gente, hacerlos felices, que lo recuerden a través de su música y baile".



This is Michael lleva por título el espectáculo en homenaje al rey del pop, Michael Jackson, a cargo del cantante y bailarín brasileño Lenny Jay. El show se presenta en el Gran Teatro del Banco Central esta noche, a las 21:00.



A saber

Espectáculo: This is Michael, a cargo del imitador y artista Lenny Jay en el rol de Michael Jackson, junto a destacados bailarines y músicos de talla internacional y montaje escenográ́fico impactante.

Fecha: Hoy, desde las 21:00

Lugar: Gran Teatro del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa y Cabo 1).

Acceso: Entradas siguen a la venta en Red UTS desde G. 200.000. Compras con tarjetas de crédito Visa Itaú, tienen un 20% de ahorro y hasta 10 cuotas sin intereses, únicamente para compras en el sitio web de reduts.com.py