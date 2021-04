Terminar derroche en binacionales depende de Abdo, según analista

Para ampliar la mirada a este planteamiento, Vuyk considera que los fondos sociales “son una parte de los gastos de explotación, que son alrededor de USD 800 millones al año, donde están los altísimos salarios, los contratos vip, los seguros médicos vip”, y otros.

Urge optimizar y recuperar la deuda que suma USD 2.000 millones al año, que “es una deuda que es corrupta y que ya está saldada”.

“Son fondos que hoy cesando el pago se pueden destinar mitad y mitad para atender la situación de emergencia”, significó Vuyk.

Mientras sigue el debate sobre el destino de los fondos socioambientales, el presidente Mario Abdo tiene en sus manos la decisión final que debe tomar con el veto o la promulgación de la ley que obliga destinar los recursos para atender la urgencia de salud por el Covid.

En el pronunciamiento de Itaipú Causa Nacional sus miembros consideran que mientras no hay remedios ni vacunas en los hospitales, el presidente de la República continúa dilapidando los recursos disponibles en las binacionales.

Al hacer un análisis de los fondos socioambientales, la politóloga recalca que esta denominación no tiene nada de “socioambiental”.

“Se ha malgastado y se sigue malgastando en hacer costosos viaductos y puentes sobrefacturados, incluso fuera del área como lo es la licitación suspendida para la obra del puente Carmelo Peralta con Porto Murtinho”, dice.

Considera que esta obra es un ejemplo de que terminaría beneficiando a empresas brasileñas de Matto Grosso do Sul. “Todo ello construido con fondos paraguayos de Itaipú, pero para beneficio de intereses brasileños y en donde sobrefacturan en forma escandalosa algunas vialeras paraguayas muy ligadas al gobierno de Abdo Benítez”, apunta en su pronunciamiento el sector que integra Vuyk y que exige transparencia de los recursos de la binacional.

salarios de oro. Otro punto en el que pone énfasis hace justamente referencia a los altísimos salarios de los funcionarios de ambas binacionales. Algunos superan 3 o 4 veces al salario del presidente de la República.

“Se trata de soborno encubierto para que nunca se les ocurra, a tales funcionarios paraguayos, ir contra los más fuertes intereses de las oligarquías brasileña y argentina”, sostiene el pronunciamiento del que se hace eco la analista.

Recalca que todo país es soberano en su norma interna, por lo que no existe ningún inconveniente aprobar impuesto a los altos salarios.

Desde el Gobierno sostienen que en caso de ceder al requerimiento de usar la totalidad de los fondos socioambientales terminará perjudicando programas sensibles como becas para universitarios así como la ayuda que realiza la Fundación Tesãi en la zona Este del país.

Abdo dilata la definición del tema mientras insiste con el engorroso plan denominado Pytuvõ Medicamentos.



Canciller afirma que presidente no vetará y buscará reglamentar



El canciller Euclides Acevedo afirmó que cree que el presidente de la República no vetará la ley que plantea el uso de los fondos socioambientales de las binacionales para atender la urgencia de salud por el Covid.

Sostuvo que primero hay que explicar bien los daños colaterales para el Anexo. Citó el caso de Becal (programa de becas para estudiantes), desarrollo agrícola y otras asistencias. “Yo creo que lo que hay que hacer es reglamentar bien esto porque la palabra salud es muy genérica cuando se habla de que lo urgente está por encima de todo”, sentenció en declaraciones al programa La Lupa de Telefuturo, ayer.

A criterio del canciller, el mandatario no vetará la normativa sancionada el miércoles pasado en Diputados.

“Yo creo que el presidente no va a vetar, pero sí probablemente va a pedir una reglamentación de los límites del uso. La información que tengo es que no va a vetar”, remarcó Acevedo.

Lo concreto es que Mario Abdo sigue tomando su tiempo mientras la urgencia en los hospitales no espera.

El canciller destacó la cooperación que recibe Paraguay en medio de la urgencia por el Covid con las vacunas. Consideró que la India resultó ser un mejor aliado.

El Gobierno recibe hoy 100.000 dosis de donación de las vacunas Covaxin provenientes de la India.