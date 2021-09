Tercera donación del año de Servicios Digitales AJ Vierci

Con esta ya son tres las donaciones realizadas por Servicios Digitales en lo que va del 2021. La primera fue en agosto: 183 millones en efectivo a la Diócesis de Coronel Oviedo y la primera semana de setiembre: un vehículo WV Saverio2016 al Arzobispado de Asunción.

La Ley N° 1016/97, en su artículo 19, modificada por Ley N° 4392/11, establece: “Los premios deberán ser reclamados por los beneficiarios dentro de los sesenta días posteriores al sorteo. Los premios no entregados por no presentarse el ganador serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas no pudiendo repetirse las donaciones a una misma entidad mientras no se haya asignado tal beneficio a las demás entidades de beneficencia reconocidas legalmente. Las loterías nacionales se hallan exceptuadas de esta disposición. El 50 por ciento de los premios no entregados serán destinados al financiamiento del Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud)”.