Templarios Los Hijos del Sol

Mientras la prosperidad de Europa fue producto de su formación y desarrollo, también modificaron para siempre el futuro de la humanidad, siendo responsables de la creación práctica de una primera globalización y, también, de lo que hoy podemos llamar la verdadera refundación de occidente. A poco más de setecientos años de la condena y prohibición de esta Orden que trascendía los principios de la caballería, hoy sobreviven sus principios ancestrales y una fe religiosa inigualable.

Para el autor del libro, quien recorrió los espacios históricos en busca de rastros, ni el arte ni la economía fueron ajenos a la influencia de los Templarios, marcando un periodo de prosperidad, una posibilidad de otro tipo de organización de la vida humana. Los Caballeros Templarios, afamados guerreros, excelsos negociadores, mediadores convincentes, se relacionaron con todos los pueblos respetando sus culturas, estableciendo líneas precisas de conducta para que el bien fuera el fin de las comunidades bajo su organización; confluyeron en ellos destrezas y técnicas que, aun secretas, influyen en nuestro mundo cotidiano.

Teniendo como fuente a la propia Orden Templaria, –el Secretum Templi– el autor pudo descubrir sus inicios y la evolución que tuvo la misma hasta llegar a nuestros días. Un gran aporte a este trabajo, sin dudas, ha sido el del Abad o Máster de la Iglesia del Temple de Londres, Rev. Robin Griffith-Jones, a quién el autor tuvo la oportunidad de entrevistar en marzo del año 2011.

En ese encuentro, el Abad manifestó que fue visitado por Dan Brown (autor del libro El Código Da Vinci), mientras éste se encontraba en la elaboración de su libro, para escuchar del propio reverendo (quizás también miembro de los Templarios), la historia –quizás menos ortodoxa sobre estos monjes guerreros–, instalada a partir del libro El Enigma Sagrado de Henry Lincoln, Michael Baigent y Richard Leigh. Por sus declaraciones, resulta claro que el reverendo evita afirmar que estos autores recibieron información suya para sus libros, ambos coronados como “best sellers” en su momento; sin embargo, tampoco desmiente que así haya sido. De esto podemos obtener varias conclusiones, conforme se relacionan situaciones, acontecimientos y datos entre líneas.

Siguiendo este orden de ideas, en lo que se refiere a los Templarios y los conocimientos que se relacionan a ellos, debemos tener en cuenta otras consideraciones que el Abad hizo respecto a este tema en ocasión de la entrevista que le realizó el canal National Geographic y también César Imbellone. Allí opinaba que los monjes guerreros “fueron servidores de Dios que administraron honesta y eficientemente lo que se impusieron”. Sobre María Magdalena y Jesús como marido y mujer dijo: “Personalmente no creo que fueran esposo y esposa pero es naturalmente comprensible que pudieran serlo”. Para, seguidamente, agregar algo de suma importancia, justamente en tierra materna de la masonería original que fue el Reino Unido: “Tampoco creo que los masones sean o tengan algo que ver con los templarios”. Es la primera vez que se escucha una defensa tan sólida e inteligentemente cubierta cómo ésa, y más aún considerando su rol como sacerdote, dónde lo que afirma tendrá repercusiones inmediatas. Si quién lo escuchara fuera un detective con base en lo expresado, podría decir que “es el Abad de la Iglesia del Temple, sede central histórica de la Orden Templaria de todo el Reino Unido, quién conoce su historia, sus misterios. Y, además: No cualquiera llega ese lugar”. El Abad no niega que María y Jesús fueran esposo y esposa, defiende como honrados y eficientes a los que su propia estructura eclesiástica tildó de herejes y adoradores del demonio y, en última instancia, separa tajantemente a la masonería de los Templarios sin que nadie se lo preguntara. Es decir el mensaje igual estaba ahí como Jesús dijo: “El que tenga oídos que oiga”. En definitiva: “Lo importante de la historia no es el mensajero sino el mensaje”. Es importante mencionar que algunas logias o ramas masónicas difunden por todo el mundo ser los descendientes de los Templarios, algo que sin dudas le hacen ganar adeptos, copiando rituales y formas de iniciaciones de la Orden Medieval, pero es importante dejar bien claro que masones son masones, y Templarios son Templarios. Descender de algo o alguien habla de que ese algo o alguien han desaparecido y ese nunca fue el caso de los Pobres Caballeros de Cristo.

En fin; Templarios Los Hijos del Sol, va más allá de la tradición porque rescata una verdad hasta hoy acallada. En sus páginas el lector encontrará aquellos eventos, rituales, verdades sagradas, que hoy reviven en la necesidad de la civilización del siglo XXI. Tanto esta obra como el Hijo de la Promesa son los primeros dos libros de carácter histórico sobre la relación entre las órdenes militares los cruzados y el propio Vaticano y más precisamente con los templarios de la rama iniciática conocida como el “Secretum Templi” “Pisti Militum” o “Priorato Secreto” una historia que inclusive lleva sus raíces hasta la propia América precolombina. Estos textos son el resultado de más de 20 años de investigación en museos bibliotecas universidades de Francia, Egipto, Italia, España e Inglaterra y cientos de miles de kilómetros de recorrer y estudiar in situ cada cuestión que aborda este libro la información también procede del intercambio de trabajos y estudios realizados por arqueólogos periodistas historiadores antropólogos así como de contactos del autor en Europa con los que a través de los años ha tenido el honor de compartir saberes conocimientos y experiencias así como del acceso a información y textos únicos todos pertenecientes a miembros de la propia orden ancestral del templo Quiénes facilitaron la reconstrucción de esta verdadera historia sobre la orden militar y religiosa más enigmática de todos los tiempos: Los Templarios.

El autor: César Oscar Imbellone es Empresario, Presidente del Grupo Internacional D.E.L.C.A., y de la Fundación con sede en Argentina y España. Durante más de 25 años recorrió Asia, Medio Oriente, Europa y las Américas, en busca de las marcas que dejaron los Templarios. Esta investigación queda plasmada en Templarios Los Hijos del Sol, primera entrega en formato papel de una trilogía que se ocupa de la historia, mitos, leyendas y de la visión histórica actual desde la Orden del Temple.

