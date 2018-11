Teletón anuncia que recaudó más de G. 14.796 millones

La meta en esta edición del pasado 2 y 3 fue de G. 14.412 millones.

En total, luego del evento solidario sumaron G. 205.699.990 con lo anunciado ayer.

El 34% fue aporte de las marcas patrocinadoras, mientras que el 66% restante fue aporte de la ciudadanía y otras empresas.

Además, comentaron que se extendió el convenio con la Itaipú Binacional, que garantiza el funcionamiento del Centro de Rehabilitación de Alto Paraná.

Aclararon igualmente que este apoyo de la hidroeléctrica no se computó a la meta por ser parte de un convenio entre las partes.

El lema movió a 30.000 voluntarios de más de 224 ciudades de todo el país. El trabajo hizo posible que este año se logre la meta no obtenida en la edición anterior. De esta manera se garantizan los servicios a 2.000 familias. “Pensando en todos los chicos, no solo en mi hijo, me puse a juntar colectas en los semáforos, muchas cosas malas me decían esas horas, pero en Teletón nos dan fuerzas”, aseguró ayer Karina, mamá de uno de los usuarios.

Con el monto excedente se abre además la posibilidad de atender a varios más que estaban en lista de espera.