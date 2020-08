Telebingo Triple entregó G. 700 millones a ganadora de San Antonio

En el programa del 26 de julio explotó el superpozo de G. 700 millones y desde ahí comenzó una maratón para dar con la persona ganadora. Luego de mucho indagar, llegaron hasta el negocio de doña Ana, como la llaman, y descubrieron que era dueña del cartón ganador.

“Vino el vendedor Marcos y me pidió mi cartón. Le traje y me dijo que era el cartón ganador. Justo yo estaba teniendo clientes en la bodega y, de la emoción, no sé si les cobré bien o mal. Le pasé a mi cuñada el cartón para que verifique y, al darse cuenta de que gané, ella se desmayó de la emoción. Después ya vinieron mis hermanos y mi mamá también se enteró; se pusieron todos muy contentos”, relató como anécdota doña Ana.

Este jueves, representantes de la empresa Talismán llegaron hasta su vivienda y, en presencia de sus familiares y amigos, le entregaron el cheque simbólico gigante en donde figuraba la millonaria suma. La Sra. Presentación contó que no cuenta con casa propia y que debe alquilar dos locales para mantener también su local comercial. Con esta plata, lo primero que piensa hacer es comprar una casa.

El vendedor de la suerte

Marcos Ariel Domínguez es el canillita que dio suerte a doña Ana, pues fue él quien escogió el número de cartón que resultó ganador. El muchacho contó que se dedica a la venta de Telebingo desde hace tres años y es la primera vez que un cliente suyo gana dinero en efectivo. Mencionó que tuvo que recorrer toda la ciudad de Capiatá en busca del ganador, y, finalmente, descubrió que estaba en San Antonio.

Ganadora Telebingo Triple

“Cuando la señora me pasó su cartón y comprobé que era la ganadora, yo temblé; ya sabía que ella sacó (el pozo). Ese cartón le vendí un sábado, en mi día libre; justo pasé frente a la bodega de la señora y me pidió”, señaló Marcos. Agregó que al momento de vender el boleto, él preguntó a doña Ana qué número quería, pero ella le dejó a él que escogiera, quizás presintiendo que le traería suerte. Fue así que agarró el cartón con terminación número 170, y se lo pasó.

El vendedor contó como dato gracioso que sus clientes le llamaban “tyeraku” (mala suerte), pero ahora las cosas cambian y él espera que reemplacen ese sobrenombre por “vendedor con suerte”, para así aumentar su clientela.

Cartonazo con G. 1.200 millones

Pato Villafranca, conductora del programa Telebingo Triple, destacó la entrega de este y otros premios en medio de la pandemia, considerando que mucha gente se vio laboralmente perjudicada por suspensiones y reducciones de ingresos. Cada domingo, el equipo de Telebingo tiene el poder de cambiar la vida de muchos a través del sorteo televisivo.

“En lo que va de este año 2020 hemos entregado 3.250 millones de guaraníes en efectivo solo en pozos. Este es nuestro mayor pozo desde que regresamos, son 700 millones de guaraníes en esta manera Covid de vivir y trabajar. Estamos felices y agradecidos porque la gente sigue confiando en Talismán; nosotros les estamos dando la oportunidad de tener lo que quizás siempre soñaron: dinero en efectivo o un auto 0 km. Por número cartón también estamos entregando cada semana dinero en efectivo”, manifestó.

En diciembre de este año, la empresa Talismán, para su producto Telebingo Triple, cumple 20 años, tiempo durante el cual ayudó a que muchas personas alcancen sus sueños. Considerando los cuidados sanitarios que deben extremarse, pusieron en práctica una nueva forma de adquirir cartones por internet o delivery, sin costo adicional. “Pueden entrar a la página web https://www.talisman.com.py/ o escribir al número de WhatsApp (0982) 113050 para pedir delivery de cartón. También, a través de la aplicación se compra de manera segura, pagando online”, afirmó Villafranca.

Lo que se viene ahora es un cartonazo con 1.200 millones de guaraníes más un auto 0 km, motos y dinero en efectivo por número de cartón; un Telebingo Triple recargadísimo.