Tecnología e innovación, claves para globalizar startups

“La compañía debe tener una escala global, una posibilidad de capturar mercado y de vender ese producto o servicio no a Paraguay, Argentina o Chile, sino por lo menos a la región entera o, preferentemente, a todo el mundo”, expresó Salvucci.

El experto argentino expresó que este objetivo de convertir a sus startups en compañías globales debe estar muy incorporado en el ADN de los emprendedores, desde el momento mismo en que idean sus negocios.

“El otro punto es que deben crecer rápido, porque la oportunidad de tomar escala global de mercado tiene una ventaja lineal corta, si no lo hacen ellos, lo harán otros, por lo que la oportunidad es pequeña. Esto hace que tengan sentido los fondos como inversores ángeles, porque van a requerir mucho capital para crecer rápido”, explicó.

Como último aspecto, el conferencista expresó que la única forma de lograr que una compañía gane el mercado global y que crezca rápido es que incorpore tecnología e innovación en forma constante. “Entonces, invertimos en tecnología porque no podrían darse las otras dos condiciones si no hay innovación, no solo en el producto, sino en los procesos también”, concluyó.