Técnico pide estudio y que la gente sepa el costo real del pasaje

En su análisis de la nueva situación con el boleto de transporte luego de la última suba del gasoil, indicó que lo primero que se debe analizar es la incidencia que tuvo ese incremento en el porcentaje del costo que implica el servicio de transporte, como también el tema del dólar.

“Una vez que se tenga a la vista el costo, que a su vez implica la tarifa necesaria para cubrir los costos del servicio, es cuando se va a decidir si se reajustará la tarifa para el pasajero o se aumentará el subsidio”, explicó.

Apuntó que todo esto tendrá que decidirlo el nuevo Gobierno a través del Viceministerio del Transporte.

TODO. Mallada dijo que particularmente, como técnico, recomienda tener todos los números de forma clara y participativa para que toda la opinión pública entienda en qué consiste el costo y qué implica el aumento de la operación de las empresas sean del área metropolitana, municipal o del interior.

“Acá se tiene que analizar todo y ver si el pasajero está en condiciones de asumir ese aumento, porque si no esto se trasladará a la canasta familiar y, a su vez, generará inflación y obligará a aumentar el sueldo mínimo. El escenario es complejo y se necesita una mesa de trabajo interinstitucional, participativa y que haga conocer y entender a la opinión pública sobre la tarifa”, enfatizó.

Cuando se le señaló que Cetrapam es el que interviene siempre en estos casos y baja postura sobre costos, Mallada apuntó que los de este gremio no entienden que hay nuevos vientos y que el ambiente es diferente. “Ya no es necesario salir a decir payasadas por la prensa para que uno pueda ser tenido en cuenta. Estamos hablando de coordinación, participación y que la gente pueda acceder a los números. Esto no es una cuestión mediática”, remarcó. Consideró que ya no es hora de shows sino hablar de cuestiones técnicas, transparentes y darle participación a la población en esto.