Técnico de ANDE denuncia que no le dejan volver a trabajar

Sergio Fleitas, quien había sido desvinculado por la ANDE el año pasado, denunció que los directivos de la empresa pública no le están dejando volver a su trabajo, pese a que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, le dio la razón en su demanda contencioso administrativa por despido injustificado.

El Acuerdo y Sentencia N° 155 del organismo judicial resolvió revocar la Resolución N° 39303 del 22 de agosto de 2017, mediante la cual la ANDE desvinculó a Fleitas, y ordena su reposición inmediata al cargo que ocupaba, o en otro de igual jerarquía y remuneración en la empresa pública antes de su destitución. También se impusieron las costas a la ANDE.

La compañía estatal decidió apelar la medida y no lo convoca a trabajar, lo que, a criterio de Fleitas, ya se constituye en una persecución. El trabajador aseguró que se constató que las acusaciones por ausencias injustificadas no tenían asidero y dijo que un documento de la propia empresa señala que no obran antecedentes de faltas en su contra. Se desempeñaba en la sección de Pérdidas.

APELAR ES UN DERECHO. Carlos Miranda, abogado de la ANDE, indicó que la institución está en todo su derecho de apelar, puesto que la sentencia se dio en un tribunal contencioso administrativo de primera instancia. Lamentó que el Tribunal de Cuentas haya obrado mal y catalogó el documento de “adefesio jurídico”, ya que emitió una sentencia en cuyo considerando se colocaron artículos constitucionales y textos de un libro español.

Agregó que se causó un daño irreparable a la empresa pública y que la misma se sostiene en que Fleitas fue desvinculado con justificación.