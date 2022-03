Tasa del BCP complica escenario económico, sostiene ex ministro

“Esto va a tener efecto, porque la tasa ya está muy elevada”, dijo el ex secretario de Estado. Agregó que los factores que explican la actual inflación local son principalmente exógenos y que inclusive el propio BCP anuncia que las variaciones de precios no podrán reducirse en el corto plazo, pero que pese a esto la tasa de política monetaria sigue al alza.

“El comunicado habla básicamente de problemas internacionales o exógenos en general, e incluso habla de una inflación fuera del rango meta en el primer semestre del año, y si eso es lo que esperan, ¿para qué subir tanto la tasa? Me parece que lo único que se hace es desalentar el nivel de actividad económica, que ya está muy golpeado”, indicó.

postura. Adicionalmente, expresó sus dudas respecto a la unanimidad de las decisiones que se toman en materia de política monetaria. “Siempre dicen que es por consenso (medidas tomadas por el CPM) y eso no es cierto, ¿por qué no sacan posiciones diferentes? Creo que es importante tener ese debate, va a ser enriquecedor si hay gente que no piensa igual”, manifestó.

Finalmente, estimó que en el escenario actual la efectividad de la tasa de política monetaria para contener la inflación local se irá reduciendo, pero que el choque sobre las tasas del mercado será cada vez más elevado. “Esa (suba de tasa referencial) es una preocupación para mí, veo un panorama complicado, que lo está complicando más el BCP”, señaló.

adición. En una línea similar, un análisis de la consultora Mentu, que es liderada por el economista y ex titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) Hugo Royg, indica que el ajuste al alza de la tasa de interés de política monetaria sería insuficiente para contener la inflación en nuestro país, pues el menor ingreso esperado de divisas, dados los resultados productivos, y el contexto internacional requieren de medidas fiscales que generen condiciones para la inversión.

Cabe recordar que en el mes de febrero pasado la inflación medida por la variación del índice de precios al consumidor (IPC) había alcanzado un nivel de 9,3% en términos interanuales, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



La banca matriz sigue subiendo su tasa de política monetaria, que llegó al nivel de 6,25% anual. Ex ministro cree que la medida será poco efectiva ante inflación, pero que golpea a actividad económica.