Tapabocas de oro: Reubican a funcionarios procesados

Pese a las críticas en las redes sociales por esta medida, llamativamente la Dinac justificó el traslado interno argumentando que el procedimiento de la investigación penal que pesa sobre ellos les permite “ejercer el derecho constitucional al trabajo y de percibir salario”, en el marco de la libertad ambulatoria dispuesta por la Justicia, según un comunicado de Dinac.

La medida tomada en la Dinac sirve para que los tres funcionarios afectados no puedan comunicarse entre ellos, y con ese fin fueron trasladados a distintas dependencias, según el comunicado.

Se trata de los funcionarios Juan Carlos Turitich Báez (ex gerente financiero), Luz María Chamorro Báez (ex gerente administrativa) y Fernando José Gallardo de Brix (ex administrador del Aeropuerto Silvio Pettirossi), quienes eran parte de la administración del ex titular la Dinac, Édgar Beto Melgarejo.

Actualmente estas personas están imputadas y procesadas por la Justicia por la presunta sobrefacturación en la compra de tapabocas.

Según la resolución de la Dinac, Turitich Báez pasa ahora a prestar servicios en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac); Chamorro Báez pasa a la Dirección de Aeronáutica; y Gallardo de Brix fue trasladado a la Dirección de Aeropuertos.

En su comunicado a la opinión pública, la Dinac sostiene que los procesados cuentan con “medidas sustitutivas de prisión preventiva”, lo cual permite otras medidas como “ejercer el derecho constitucional del trabajo y de percibir el salario”, otorgadas por la libertad ambulatoria de 05:00 a 20:00, de lunes a sábado.

La Dinac informó que pese a la libertad ambulatoria existe la “prohibición de comunicación o entrar en contacto” entre los procesados bajo “ningún medio”, ya sea por llamadas, mensajes o redes sociales, por lo que se les designó distintas dependencias del ente.