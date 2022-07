Suspenden inicio de juicio contra Bajac

En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, solicitaron al Tribunal de Apelación le remitan los autos para su estudio.

El ex ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac está procesado junto al ex funcionario judicial Luis Ramírez Doldán por cohecho pasivo agravado, por supuestamente haber pedido la suma de USD 50.000 por un voto suyo en un juicio por indemnización de daños y perjuicios que había impulsado una firma contra la Industria Nacional del Cemento (INC).