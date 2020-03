Surgen críticas por endeudamiento y por no recortar gasto público abusivo

El proyecto de ley de contingencia económica presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para tratar de enfrentar los efectos del coronavirus es bien visto de manera general, pero con algunas excepciones en puntos específicos, especialmente en lo que respecta a la propuesta de nueva deuda y al gasto público.

El nuevo endeudamiento por USD 1.600 millones, planteado en el proyecto de ley por el Gobierno para llevar adelante el plan de contingencia contra el coronavirus, y sostener el funcionamiento del Estado, fue duramente criticado ayer por analistas económicos que cuestionaron al Ejecutivo por no poner fin de una vez por todas a los cuestionados y abusivos gastos innecesarios. El analista Amílcar Ferreira sostuvo que hay un esfuerzo muy desigual entre el sector privado y el público. "El sector privado está enfrentando cierre de comercios, paralización, ventas que han caído a cero; mientras que el funcionariado público mantiene prácticamente intacto todos sus ingresos, los recortes que se han hecho son pequeños, según vemos en el proyecto de ley de emergencia", cuestionó Reforma. Agregó: "Básicamente vamos a tener que endeudarnos para mantener intactos los salarios y beneficios del funcionariado público. No vemos un esfuerzo importante para aprovechar esta situación para hacer una reforma y sacar, por ejemplo, el gasto por la sobrecarga de funcionarios". Por su parte, la economista Verónica Serafini manifestó a través de su cuenta de Twitter, que la salud pública no se puede financiar con deuda. "El año que viene tendremos el mismo sistema de salud actual y con el país endeudado", expresó. En ese sentido, la profesional dio a entender que se debería exigir más de manera impositiva a los sojeros y las personas con mayores ingresos. "El precio de la soja está a la suba, pagan solo 5% de impuestos. Desde 2015, el 5% más rico prácticamente no aporta al IRP, no les importa la salud pública porque si se enferman se van al extranjero", mencionó. A través del proyecto de ley de contingencia, el Gobierno pretende fortalecer el sistema de salud, brindar ayuda alimentaria y monetaria a trabajadores, financiar a personas y mipymes, entre otros puntos.



“Es una cuestión de emergencia”

El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto fue más cauto con respecto al endeudamiento planteado por el Gobierno dentro del proyecto de ley de emergencia económica.

Si bien reconoce que se necesitarán reformas posteriores para poder pagar la nueva deuda asumida, Barreto afirma que la propagación del coronavirus es una cuestión de emergencia y se deben asegurar los recursos en el cortísimo plazo para poder ir cumpliendo con lo que haga falta.

“Encarar reforma en esta situación, por más ahorro que te pueda generar, creo que no es lo que se requiere en una situación como esta; creo que ahora se requiere urgencia, rapidez, recursos disponibles, agilidad en muchas cosas para dar respuesta”, dijo el ex ministro.

En el mismo sentido, sostiene que el proyecto de ley de emergencia es lo mejor que se pudo haber construido en un periodo tan corto de tiempo, ya que posee lo fundamental para atender las necesidades muy urgentes, y a los trabajadores formales e informales, dando posibilidad de concederles un ingreso.