Suben al podio en España

La Selección Paraguaya de pádel se quedó con el tercer puesto y subió al podio en el Campeonato Mundial de la categoría menores, que se disputó en Castellón, España. En el choque por el tercer puesto venció a Portugal. El campeón fue España y vicecampeón mundial, Argentina. Del certamen participaron 16 equipos de todo el mundo. Esta es la segunda vez que Paraguay obtiene la medalla de bronce. El Mundial de Pádel se desarrolla cada dos años.

INTEGRANTES DEL EQUIPO. Estos son los integrantes del equipo paraguayo, tercer puesto y medalla de bronce. Sub 14: Sebastián Rodríguez, Samuel Rodríguez, Sebastián Servín y Aarón Brizuela. Sub 16: Martín Abud, Matías Oreggioni, Santiago Castiñeyra e Isaías Galeano. Sub 18: Nicolás Ayala, Matías Talavera, Fernando Lavall y Édgar Barrios. Capitán: Maximiliano Zárate. Delegada: Isabel Galiano y presidente de Feparpa, Jorge Ramírez.