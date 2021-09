Subcomandante pide “más días” para identificar puntos calientes

Los altos índices de inseguridad marcan desde hace un tiempo a esta parte la agenda diaria del país. Los asaltos perpetrados por motochorros no dan respiro a la ciudadanía y son uno de los principales flagelos a combatir. Sin embargo, las autoridades del orden público no encuentran un dispositivo preventivo efectivo y se ven sobrepasados por los hechos delictivos perpetrados por estos delincuentes motorizados.

Existen varias zonas consideradas rojas o puntos críticos donde, con frecuencia, ocurren los asaltos protagonizados por motoasaltantes. En una serie de publicaciones sobre la problemática de la inseguridad, realizada por este medio entre finales del mes de mayo e inicios de junio, se demuestran estos “puntos calientes”, tanto del país como de la zona metropolitana y área central.

En una nota, en esa ocasión, el comisario Silvio Cantero, director de Policía del Área Metropolitana, señalaba como las zonas rojas a los barrios asuncenos de Santísima Trinidad, Tablada, Ricardo Brugada, Barrio Obrero, Roberto L. Petit y San Pablo; mientras que en Central, los puntos críticos son Luque, Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora, Villa Elisa, Lambaré y San Lorenzo.

MÁS DÍAS. No obstante, ayer el recientemente nombrado como subcomandante de la Policía Nacional, el comisario Gilberto Fleitas, en una nota con Radio Monumental 1080 AM, precisó que la institución trabaja en una estrategia de mapeo digital para identificar las zonas delincuenciales en Asunción y Central, con el propósito de reforzar los trabajos de prevención en esos lugares. Para ello, precisó que entre el lunes o martes próximo estaría listo dicho mapeo de “puntos calientes”. Llama la atención que ante el aumento de la inseguridad, la institución encargada del orden público no cuente con estos datos sensibles para llevar a cabo sus operativos o refuerzos de vigilancias en zonas rojas.

Igualmente, el nuevo subcomandante señaló que se reunieron “con otros comisarios para que el lunes (próximo) podamos entregar un trabajo con las comisarías, de manera que los jefes tengan identificados los puntos calientes y al amanecer tengan una idea de hacia dónde dirigir el trabajo preventivo”.

Explicó sobre la complejidad del tema y dio como ejemplo el factor de la adicción en jóvenes. “No es fácil, tenemos los problemas de fondo, sabemos de dónde nace y cómo están los jóvenes que son víctimas de la adicción y cada vez están siendo más violentos”, dijo.

Fleitas reiteró: “Conozco el funcionamiento criminal, tanto en Central como Capital, pero eso no significa que tenga la solución en estos momentos. Estamos planteando un trabajo que hace seis meses iniciamos en el Departamento de Inteligencia. Hoy debemos acentuar el trabajo preventivo, no es fácil”.

En ese sentido, resaltó: “La delincuencia urbana muta constantemente y nosotros debemos estar detrás. Haremos nuestro trabajo”.

También habló sobre el problema de logística. “La Policía va a estar para dar cobertura a la ciudadanía. Es probable que no lleguemos al 80%, pero vamos a intentar”, aseguró. También afirmó que se endurecerá y apoyará el trabajo de los investigadores para luchar contra la corrupción policial.