Stop a los enlaces matrimoniales

Freddy Riquelme, presidente de la Asociación de Wedding y Event Planners de Paraguay, expresó que a la fecha ya se suspendieron o postergaron 200 bodas en todo el Paraguay, debido a la expansión del coronavirus. El profesional señaló que se ven bastante afectados por la situación actual en cuanto a las medidas de higiene ya que no puede haber aglomeración de personas. “Tuvimos que vernos obligados a explicarles la posibilidad de suspender o de postergar y a la vez nos cuesta muchísimo porque es una gran pérdida, ya que tenemos agendado todo nuestro tiempo y la de nuestros proveedores. Entonces tenemos que tratar de coincidir con los mismos para que no coincidan con nuestros eventos que vienen más adelante, como bodas y 15 años”, señaló.

Riquelme agregó que tienen un futuro incierto. “Si nos dicen que esto continúa hasta la primavera, prácticamente nos quedamos como se dice vulgarmente colgados. Es algo que nos cuesta bastante sobrellevar. Estamos tratando de apoyarnos en todo y con todos”, manifestó.

Agregó que están conversando con los salones de eventos y con los servicios de catering, para ver si no se llega a un acuerdo para que ello no les afecte en gran medida. “ Yo se que esto va a afectar muchísimo la economía, que los eventos van a tener que bajar un poco en cuanto al nivel económico, porque vamos a estar todos muy afectados después de todo esto. Dios quiera que esto pase pronto, pero sabemos que esto va a reducir la cantidad de eventos durante este año”, expresó.

Reprogramación. ”Estábamos saliendo de un año difícil y muy duro durante el 2019 en el que hubo una recesión bastante fuerte, pero este año ya estábamos apuntalándonos y yendo más para arriba y ahora nos vemos afectados por la situación”, compartió el organizador.

Señalo piden a la gente que no suspenda los eventos, más bien que lo posterguen o lo reprogramen para un futuro. “Les estamos dando las opciones a los clientes de que ellos puedan realizar sus eventos entre semana o los domingos en caso de que tengamos disponible y así no generar una pérdida muy grande entre nuestros proveedores. Lo que pedimos como es que no suspendan los eventos, que no cancelen. Estamos con los clientes y con los socios para que se sientan seguros y protegidos por la Asociación y así poder reestructurar nuestro calendario anual”, finalizó Freddy.

Plataforma. Como su Asociación es un ente sin fines de lucro proponen congresos, charlas, reuniones y capacitaciones, a través de una plataforma para evitar la aglomeración de personas.