Sport Colonial golea y va por el título

Ayer en semifinales, el elenco nacional triunfó con autoridad ante las cafeteras con goles de Damia Cortaza, Emilly Marcondes, Caro Shimoguiri y Rafaela Schinaide. Descontó: Angie Balbuena. Por su parte las leonas brasileñas derrotaron a San Lorenzo de Argentina por 8 a 1.

Ambos equipos llegan invictos a la definición. Colonial busca quebrar una hegemonía de 4 títulos consecutivos de equipos de Brasil.

El juego por el título arranca a las 18.00, en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Previamente (16.00), San Lorenzo mide a Lyon por el tercer puesto.

COPA PARAGUAY. Arrancó la etapa clasificatoria de la Copa Paraguay en la categoría Prémium masculina.

Los resultados en el Grupo A: Cerro Porteño 4-4 Afemec y Humaitá 3-2 Filosofía.

Grupo B: Resistencia 1-2 Sport Colonial y Santaní 3-3 Recoleta 3.

Grupo C: Coronel Escurra 2-8 Olimpia y Sportivo Luqueño 4-0 Exa Ysaty.

Segunda fecha, martes 16 (20.30): Cerro Porteño vs. Deportivo Humaitá, Filosofía vs. Afemec, Sport Colonial vs. Santaní, Recoleta vs. Resistencia, Olimpia vs. Luqueño y Exa Ysaty vs. Escurra.