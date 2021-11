Spider-Man: No Way Home enciende las expectativas rumbo al estreno

Sin embargo, la magia no resulta bien sucedida y desata una situación inusitada, al provocar el arribo a esa realidad de varios villanos que protagonizaron las anteriores cintas del Hombre Araña, producidas entre el 2002 y el 2014, hasta entonces ajenos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en sus siglas en inglés), iniciado en el 2008.

Los antagonistas fueron presentados el pasado martes en el segundo y aguardado tráiler de Spider-man: No way home. Aparecen: El Duende verde, villano de El Hombre araña, del 2002, que será interpretado nuevamente por Willem Dafoe; Doctor Octopus, de la secuela estrenada en el 2004, que será vivido otra vez por Alfred Molina; el Hombre de arena, del tercer filme de la trilogía, del 2007, en este caso, aún no se anunció si será el mismo actor que lo interpretó anteriormente, Thomas Haden Church.

Los villanos de la saga dirigida por Marc Webb también aparecen; Lagarto, de El sorprendente Hombre Araña, del 2012, aún sin la confirmación si volverá a ser interpretado por Rhys Ifans; y Electro, de la secuela estrenada en el 2014, que será encarnado nuevamente por Jamie Foxx.

Tras haber establecido un marco en el cine al reunir a la mayor cantidad de héroes en una sola película, en Vengadores: Endgame, del 2019; Marvel pretende ir un paso adelante en los crossovers, al reunir esta vez a los villanos de las anteriores sagas fílmicas del Hombre Araña, antagonistas provenientes de universos cinematográficos distintos que compartirán pantalla en Sin camino a casa.

Seis siniestros. Varios de los personajes que estarán en el filme integran el grupo de los Seis siniestros, un conjunto de villanos que aparecen en diferentes historietas del Hombre Araña, con formaciones distintas de miembros. En el reciente tráiler es posible reconocer a cinco villanos, lo que deja abierta la posibilidad de que aún se sume un antagonista más a la cinta.

Quizás ocupe ese lugar el personaje que aparece fugazmente en el adelanto, con características similares al otro Duende Verde ya vivido por James Franco, en el 2007, y por Dane DeHaan, en el 2014. Aunque dada a su corta aparición no es posible saber el rol que cumplirá en el filme

Tres Hombres Arañas. Desde que se fueron anunciando las contrataciones de los intérpretes de los conocidos villanos para participar de la nueva cinta, los fanáticos del Hombre Araña empezaron a alimentar expectativas en torno a un posible encuentro entre las versiones del héroe interpretadas además de Tom Holland, por Toby Maguire y Andrew Garfield.

Si bien los productores y los propios intérpretes negaron en diversas ocasiones esa posibilidad al ser interpelados en entrevistas o por los propios fanáticos en encuentros casuales, nada parece mermar ese deseo de los seguidores, que de hecho, estaban expectantes de que ese encuentro sea confirmado en el tráiler recién presentado y lo hicieron sentir con una interminable cantidad de memes.

La ansiedad también es alimentada cada tanto con la aparición de supuestas imágenes filtradas del set, en donde se comprobaría la deseada reunión de los tres Hombres Arañas; al igual que ocasionales encuentros entre los actores en algunos eventos.

Mientras no exista una confirmación, las expectativas seguirán creciendo hasta que llegue el aguardado día del estreno, el jueves 16 de diciembre.