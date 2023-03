Sostienen que el gol fue mal anulado

“Lastimosamente no pudo ser validado ese gol, que iba a ser la victoria, sumar tres puntos, acercarnos a la punta, pero de igual manera sumamos un punto importante”, dijo Camacho en contacto con FALG (1080 AM).

Explicando desde su punto de vista, el delantero comentó: “De mi posición no (sobre una interferencia), el árbitro cobra lo de Borja, por ahí fue mi reclamo, se apresuró bastante en tomar la decisión. No entiendo de las nuevas reglas, para mí fue injusto, esa pelota venía por arriba, el central no llegaba ni si saltaba a dos metros”, apuntó.

Pero en cuanto al trámite del juego, Camacho es consciente que Trinidense se le plantó a Guaraní y el empate es justificado. “Complicaron bastante, se hizo un partido complicado, inclusive yendo 0-1 abajo, pero hay que rescatar la rebeldía del equipo para ir a buscar el partido, tuvimos grandes chances para ganarlo, era un partido para cualquiera”.