Soltar, la nueva canción de Iván Zavala

“La canción habla de cómo todo lo que viene sucediendo nos obligó a abandonar nuestros planes, alterando el futuro que teníamos en mente. Soltar llega en un año que nos obliga a replantearnos todo”, explica el compositor.

La propuesta fue producida artísticamente por Iván Zavala y Matías Chávez Méndez, siendo este mismo el encargado de la mezcla y remasterización de la canción en el estudio Los Árboles de Buenos Aires, Argentina.

El director del videoclip es el argentino Fernando Radl y fue registrado en junio pasado, siguiendo el protocolo de sanidad. “Íbamos a grabar el video allá, pero por la pandemia tuvimos que cambiar los planes y se grabó en los estudios de Chaco. La idea la hizo el director de Argentina, pero armamos un equipo de trabajo en Asunción para llevar a cabo el proyecto”, comenta el artista.

Sumado a la campaña de lanzamiento, en el perfil de Instagram del artista también está disponible un filtro temático para stories.

SOBRE IVÁN. Iván Zavala ganó gran aceptación con un cover de Someone Like You, de Adele, captando la atención del público adolescente. Su primer single, Te regalo, apareció en noviembre del 2012.

Lleva dos discos lanzados, Imposible, del 2013, e Ida & Vuelta, del 2016, además de un álbum de Navidad.