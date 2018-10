Solo una cuadra fue

Sin embargo, apenas se retiró el alto funcionario, los obreros de Mota volvieron a cerrar la calle Teniente Rivarola, por lo que solo quedó habilitada una cuadra a los automovilistas hasta horas de la tarde, pues, según explicaron, la mencionada arteria también debía ser asfaltada.

“Ya habilitamos esas dos cuadras de ida a San Lorenzo hasta Teniente Rivarola y hoy (por ayer) queremos terminar el recapado hasta Zavalas Cué, que nos faltó unos 200 metros de un carril y mañana terminar hasta Pitiantuta de San Lorenzo a Asunción”, expresó el ingeniero Carlos Casati, responsable de la rehabilitación de la avenida.

Se le consultó nuevamente por qué no habilitaron las dos cuadras, y dijo que no pueden sacar todos los autos que están estacionados en Teniente Rivarola para hacer el recapado de la misma. “En esa segunda calle se tiene que hacer un recapado completo y eso lo que no están pudiendo hacer”, argumentó.

FERIA DE EMPLEOS. La titular del Ministerio de Trabajo, Carla Bacigalupo, habilitó también ayer, en horas de la mañana, la Feria de Empleos en la Comuna de Fernando de la Mora, donde se recibirán las carpetas de los afectados del Metrobús, concretamente los que quedaron desempleados por las obras.

Bacigalupo indicó que 10 empresas de diversos sectores ofrecen 82 vacancias. Esperan que más firmas se sumen a la iniciativa para cubrir la demanda laboral. Sin embargo, unas 1.200 personas quedaron desempleadas por los atrasos de las obras.

“Entendemos que hay conflictos laborales que deben ser subsanados. Todas estas medidas están destinadas a paliar los resultados sociales y desempleos en la zona del Metrobús”, señaló la ministra en conferencia de prensa.

El sitio estará habilitado durante todo noviembre y diciembre. Un equipo del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Empleo, acompañado por una psicóloga laboral, orientará a las personas para confeccionar un currículum electrónico y las ayudarán para que puedan escoger un puesto apto a sus habilidades.

Los interesados pueden acercarse hasta la Municipalidad de Fernando de la Mora, ubicada en Mariscal José Félix Estigarribia esquina Capitán Montiel, de lunes a viernes, de 07.00 a 13.30. Deben presentar su cédula de identidad y explicar dónde trabajaban anteriormente, y pasarán por un test laboral para conocer sus cualidades y aptitudes.