Solo 6 camas disponibles en UTI

El doctor Emilio Fleytas, jefe del Servicio UTI, explicó que todos los ingresados presentan cuadros muy complicados. “Son pacientes graves, que requieren de mucha atención, sumamente críticos, que requieren cuidados minuto a minuto; como ya escuchamos, esta es la cancha donde no quisiéramos estar manejando pacientes”.

Señaló que lo ideal sería, por más que se vayan habilitando más camas de UTI, no tener que utilizarlas, porque genera una alta demanda de recursos humanos, de medicamentos, insumos, que se podría atenuar con la concienciación ciudadana.

“Muchas veces estamos los que queremos cuidarnos, cuidar a los nuestros, pero también están las personas que no les importa; entonces es importante que se entienda. No queremos infligir miedo, pero sí el respeto hacia esta situación. Si no quieren cuidarse, por respeto a los demás, tomen conciencia y tomen las medidas que se recomendaron”, señaló.

La cantidad de pacientes en UTI es muy dinámico; entran y salen constantemente. “La afluencia de casos es muy alta y muchos llegan graves. Muchos ingresan con resultados positivos, otros pendientes de retorno”, puntualizó. WF