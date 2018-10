Solo 6 de 1.200 investigados por el MEC renunciaron a rubros docentes

Es en el marco de la investigación por supuesto planillerismo que lidera la Unidad de Transparencia y Anticorrupción de la cartera, a cargo de José Casañas Levi.

“Algunos ya se acercaron para devolver sus rubros”, dijo el abogado.

En la semana, el Ministerio dio a conocer una nómina de 84 concejales, parlamentarios y jefes municipales presuntamente planilleros.

La asignación anual de estas personas supera los G. 4.657 millones, unos 387 millones cada mes.

Datos de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal indican que hasta la fecha son seis los políticos que decidieron “devolver” los rubros que cobran, pese a acceder a cargos como concejalías o intendencias, donde supuestamente no podían seguir cumpliendo la labor de la docencia.

“Y algunos renunciaron de manera parcial, es decir, a algunos de los rubros que estaban cobrando”, manifestó el director general de Personal, Jorge Martínez.

La dependencia forma parte del equipo investigador que incluye a la dirección general de Asesoría Jurídica y la de Anticorrupción.

Análisis. Martínez manifestó que aún indagan sobre el movimiento de estas seis personas en las instituciones educativas para luego tomar una determinación.

“Más allá de que renuncien, decisiones sobre sumarios y otras sanciones quedan a cargo de la Asesoría Jurídica, por lo que no queremos dar aún nombres ni lugares de desempeño”, agregó.

Entre los 84, se destacan casi una decena de intendentes de distritos del interior, concejales municipales y departamentales y congresistas como la diputada Blanca Vargas de Caballero (PLRA), quien afronta su segundo sumario administrativo tras uno anterior por la misma causa.

Al menos seis intendentes con rubros que corresponden a profesores de grado, catedráticos, supervisores o directores de instituciones educativas públicas. Uno de ellos es la concejala de Bella Vista Fátima Trinidad Fleitas, también de la ANR, figura en las nóminas del MEC como supervisora educacional.

Sus rubros de G. 6.495.725 al mes corresponden a la supervisión administrativa y pedagógica R4 Zona A de la localidad del Norte.

Historial. Casañas Levi explicó que entre los 84 primeros casos divulgados, todos son profesores que luego pasaron al campo de la política.

Igualmente, es llamativo el caso de la profesora Luz Bella Marlene Galván de Ojeda, quien nueve años atrás fue premiada con una medalla de plata y dinero en efectivo por el MEC debido a su labor como educadora. La ahora concejala de Atyrá está entre los sumariados.

Le dieron el premio que lleva el nombre de dos de los más destacados profesores de nuestra historia: Ramón Indalecio Cardozo y Adela Speratti.

Reemplazos no pueden justificarse

Desde el MEC aseguran que los reemplazos de docentes solo pueden justificarse por maternidad o enfermedad, o en casos excepcionales, cuando un educador viaja para una capacitación oficiada desde la cartera estatal.

En ese sentido, el director de la Unidad Anticorrupción, José Casañas Levi, indicó que un profesor no puede simplemente enviar un reemplazante, por no poder cubrir sus puestos en aula si están trabajando en los municipios o gobernaciones.

Así como un concejal puede ser docente si es que asiste regularmente a la escuela en horarios en los que no tiene sesión ordinaria, según explicaron desde la entidad.

El ministro de Educación, Eduardo Petta, pidió una ampliación presupuestaria al Congreso Nacional para cubrir 2.500 rubros necesarios para destinar a educadores ad honórem.