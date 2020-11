Solo 28 colegios de 1.800 reabren, mientras Petta evade las falencias

Estudiantes y mamás de la comunidad educativa indicaron en este regreso que lo peor del curso lectivo fue que no aprendieron las lecciones por la vía virtual.

A los dramas de aprendizaje en la pandemia del Covid-19 se suman la falla en las conexiones de internet, la falta de acceso a datos por el costo y la ausencia de computadoras en los hogares de los alumnos.

“Fue un año muy difícil, les forzó mucho a los alumnos. En las lecciones no aprenden mucho, fue un esfuerzo grande y vía internet ellos no aprenden nada, solamente hacen sus tareas, pero no es igual”, explicó Cynthia Franco, mamá de una alumna del último año del Colegio Nacional de la Capital (CNC).

La madre cuestionó igualmente que no se organizaron mejor las clases virtuales desde el Ministerio, como para alivianar la carga para los jóvenes.

“En mi caso lo más difícil es que no tengo computadora y tengo que hacer todo por teléfono, me lastima mucho la vista porque la letra es más chica. Lo que hago es imprimir todo y me cuesta mucho más caro”, comentó Luján Pérez, alumna del turno noche del CNC, quien retornó hoy para terminar el año con sus compañeros.

Las últimas clases presenciales antes de la aparición del Covid-19 habían sido el 10 de marzo pasado.

SIN AUTOCRÍTICAS

Durante el evento oficial, que tuvo lugar en el CNC, el ministro de Educación, Eduardo Petta, evadió las críticas sobre la falta de conexión a las clases virtuales, los recortes de gratuidad y también el aprendizaje del estudiantado.

Apuntó a las encuestas de la organización Unicef y de la Unepy que supuestamente hablan de un “90% de conexión de los alumnos en todo el país”, sin responder sobre las críticas hacia la gestión de la cartera estatal.

Sobre los recortes de la gratuidad, argumentó que “normalmente la gratuidad se les entrega a los colegios que están habilitados todos los años; sin embargo, esto no se dio porque no hubo presencialidad. Los gremios tienen que entender que los colegios que tienen retorno son los que van a recibir la gratuidad”.

PRIVADOS. Los alumnos del Cristo Rey están entre los del sector privado que regresaron de forma presencial.

Con lavatorios diferenciados, toma de temperatura y todos los espacios bien señalizados para los estudiantes arrancaron las jornadas presenciales que serán por grupos burbuja de 90 minutos.

El director Ezequiel Zárate comentó que darán actividades de desarrollo personal.