Sole González, una mamá empoderada

Mirna Soledad González de Alves, conocida como Sole González, es una joven madre y esposa de 24 años, oriunda del Departamento de Canindeyú , distrito de Corpus Christi.

Es conocida como la primera moñóloga en enseñar en la plataforma YouTube en Paraguay y actualmente colaboradora en los primeros fascículos coleccionables de Manos creativas , de Colecciones ÚH del diario Última Hora.

Una historia de superación personal

Sole es artesana desde los nueve años. Luego de pasar por una depresión y sentir que no era la misma persona activa de antes, comenzó a ver videos en YouTube, donde seguía paso a paso los videos. Trabajó con crochet, termos, papelerías. Hoy se dedica exclusivamente a la venta y confección de los moños y de esta manera ayuda a los lectores de ÚH a dejar volar su imaginación, y motivarlos a convertirse en emprendedores desde la comodidad de su hogar como ella lo hizo.

“Ser emprendedora es quitarte el miedo y aprender a confiar en tu instinto y con hijos no hay manera de darse por vencida. Mi hija nació prematura, recuerdo que pasé mucha angustia. Ahí volví a renacer, cuando la conocí ya trabajaba con crochet, le preparé todo, sus zapatitos. Después de su primer añito retorné, esta vez solo con moños. No diré que es fácil porque es un poco cansador, pero lo mejor es que mi niña siempre está conmigo, la veo jugar, crecer, hablar, expresarse y entre trabajo y la tarea de mamá, he aprendido mucho, tanto laboral como particular ”, menciona Soledad.

Trabajar desde casa es cómodo, pero a la vez un gran desafío personal, que Soledad pudo afrontar a pesar de no recibir el apoyo y motivación de las personas. “Cuando es algo que hacés en casa parece que no te dan mucho apoyo y muchas veces algunas veces comienzan y ya muy pronto paran. Es cómodo trabajar en casa, todo en tu tiempo, pero siempre digo que para irse más allá, nosotras mismos debemos empujarnos y llevarlo a cabo como una gran empresa, sea lo que sea, digan lo que digan, porque al final es nuestro trabajo que está ahí ”, agrega.

Empotrar Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colecciones Última Hora (@coleccionesuh)

Su motivación y motor principal es su pequeña hija, quien juega y ríe junto a ella mientras prepara una variedad de coloridos y bellos moños. Soledad mencionó que las artesanías la convirtieron en la mujer que es hoy en día y que los planes de Dios se cumplen cuando deben ser. Con su colaboración a ÚH disfrutó del proceso de inspirar a otras mujeres y espera que se vengan muchos proyectos más. “Estoy muy feliz con todo el equipo de ÚH, la colección la tendré siempre conmigo y seré eternamente agradecida. Manos creativas es un excelente proyecto. El diario siempre pensando en todos, ya que son pocos los que dan valor a quienes trabajan con las manos, en el área artesanal y este proyecto fue algo especial para todas las mujeres ”, se refiere.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sole Gonzalez (@sole.gonzalezsg)

Para finalizar invita a todas las mujeres y, en especial, a las madres a que se animen a emprender y que a pesar de que el camino sea difícil, todo se puede lograr con sacrificio y perseverancia, creyendo fielmente en una misma. “Emprendan, sea lo que fuere, no importa si no tienen espacio, no importa si tienen que sacar y poner todos los días en una caja, emprendan. Yo empecé en la mesa de mi cocina guardando en cajas todos los días. No importa el tamaño del negocio, la visión tiene que ser grande. No desistan de aquello que aman hacer ”, finaliza la emprendedora madre.



Datos útiles

Colección de Fascículos: Manos creativas

Salida: Todos los sábados, gratis con el diario.

Costo del diario: G. 6.000.

Para los amantes de las manualidades desde el pasado sábado 28 de agosto, Colecciones ÚH propone los fascículos de Manos creativas , accesorios y tejidos artesanales. Pueden ser adquiridos en la sede del diario, ubicada en Benjamín Constant casi 15 de Agosto, o con los canillitas.