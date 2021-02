“Solamente cuando estemos inmunizados estaremos a salvo”

Según el calendario dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Nacional de Itauguá las dosis serán aplicadas al personal de UTI y Contingencia de dicho nosocomio, Hospital de Clínicas e Ingavi. En el de Trinidad al de UTI del Ineram, Laboratorio Central y establecimientos con UTI públicos y privados de capital y Central.

En el este del país, la Sputnik V la vacuna anti-Covid se aplicará en el Hospital Regional de Ciudad del Este al personal de UTI y Pabellón de Contingencia. En tanto que en el Sur, también será suministrada a los de UTI y Contingencia en el Regional de Encarnación.

-¿Qué perspectivas abre la llegada de las vacunas en cuanto a la posibilidad de ir frenando la pandemia?

-Definitivamente, las vacunas significan inmunidad, significan población inmunizada, disminución de contagios, hay evidencia científica que ya han disminuido los casos graves principalmente. Acuérdense de que lo que más buscamos con las vacunas es que no tengamos la forma grave de la enfermedad y que disminuya la ocupación de internación y de terapia intensiva y, por lo tanto, directamente relacionada a la tasa de mortalidad. Entonces la expectativa y la realidad son disminuir la presión asistencial en nuestros servicios y disminuir la mortalidad de este virus.

-¿Qué representaría la vacunación de la primera línea?

-Cuando tenemos más soldados para pelear la guerra, más personas pueden ser salvadas. Existen personales de salud tan valiosos, que tienen tanta experiencia y capacidades en el manejo y toma de decisiones para el manejo de un paciente, hay médicos, enfermeras, decisiones que se toman con gente de mucha experiencia y que pueden salvar muchísimas vidas. Y cuando ese cae, el que le reemplaza también es bueno, pero no con toda esa experiencia del que cae. Entonces la razón de que esa primera línea sea inmunizada significa la posibilidad de que gente con mucha experiencia esté en todas las condiciones de salud para seguir salvando vidas.

-¿Qué se sabe del tiempo de inmunidad de la Sputnik V?

-Lo que se sabe es que a partir de la segunda dosis, de las dos semanas de recibirla, uno empieza a tener un nivel de anticuerpos que te protege. El tiempo que dura esa inmunidad todavía no hay evidencia científica certera en relación a ese tiempo. No sabemos todavía si van a ser vacunas que van a tener que aplicarse cada cierto tiempo, como la de la influenza. Toda esa información es muy pronto para decir, no llegamos todavía a ese tiempo de inmunidad en el mundo para poder decir eso.

-¿La vacuna protege solo contra la forma grave de Covid?

-Solamente contra el Sars-CoV, con muchas de sus mutaciones y variantes que protege, pero solamente contra el virus. La vacunación contra la influenza tenemos que hacer. Va a llegar un momento en que vamos a tener cuadros de influenza y vamos a comenzar a decir que uno está resfriado, sin saber si es influenza o por coronavirus. Entonces la vacunación contra la influenza, que el año pasado fue un récord, tenemos que volver a repetir ese nivel de vacunación.

-¿Para qué grupo no está recomendada la Sputnik V?

-La Sputnik V puede ser utilizada prácticamente en poblaciones de más de 65 años, población inclusivo inmunocomprometida, ya hay estudios de evidencia de que si hay una respuesta inmune en esta población. En quienes no hay evidencia segura es en embarazadas, lactantes y menores de 18 años. Esos son los tres grupos que no ingresan con la Sputnik V.

-¿Qué tipo de reacciones se conocen de esta vacuna?

-Las reacciones son reacciones leves como enrojecimiento en el lugar de la aplicación o un dolor de cabeza o una febrícula, un dolor muscular leve. Pero muy pocos reportes de reacciones leves. De reacciones graves no han sido reportadas con la Sputnik V.

-¿A quiénes será destinado el segundo lote?

-Cuando llegue la segunda cantidad vamos a seguir escalonando. Por eso cuando uno se registra, se registra en UTI, pabellón de contingencia, sala de urgencia, sala de internación, apoyo diagnóstico, vamos bajando. Simplemente nuestro trabajo es filtrar e ir cruzando con nuestra base de datos. Vamos escalonando y finalmente nosotros que estamos trabajando en el ministerio, que somos médicos como el ministro o todos, vamos al final de la lista.

-¿Qué pasará si alguien se aplica una sola dosis?

-Algo de inmunidad le va a generar. A partir del día 21 se puede aplicar la segunda dosis. Si no se aplicó hasta un tiempo después, vamos a poder generar nosotros la segunda dosis. Lo que no se puede hacer es reiniciar el esquema. O sea, yo no me puse y después de seis meses quiero ponerme la primera y la segunda. Eso no se puede hacer.

-¿Por qué?

-Porque ya comenzó la inmunidad a medias y hay un momento en que aumentan los anticuerpos que tendría que recibir la segunda dosis. También sabemos que van a existir las situaciones muy justificadas y que vamos a considerar. En el caso de que estoy con fiebre en ese momento, tengo que ir al centro vacunatorio que tengo asignado y decir cómo me siento y pedir que me reagenden mi fecha. Eso sí se puede hacer.

-¿Qué opinan al respecto de las críticas que tuvo la Aztrazeneca?

-Es muy serio el equipo de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud, que asesora al equipo técnico, basado en toda la revisión de la evidencia actual, donde habla de la seguridad de la vacuna, de la eficacia en personas de más de 65 años, inmunocomprometidas. Con ese informe y con el análisis que hicimos con el equipo técnico, realmente sabemos que es una vacuna que está disponible en este momento, es segura, genera inmunidad. Si tenemos esa vacuna vale la pena que todos nos inmunicemos con ella.

-¿Qué dice con respecto a las críticas por la cantidad que llegó y la demora?

-Que todo en la vida es perspectiva, que de acuerdo a lo que uno ve. Si uno analiza que hay 15, 17 o 20 muertos por día en Paraguay, analiza la incidencia de tasa de mortalidad, que es una de las más bajas de la región, entonces uno dice “Es muy baja la tasa de mortalidad”, pero cuando se muere tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu hijo, es un 100%. Entonces los números son muy relativos a lo que nos toca a cada uno. Y en este momento significa 2.000 personas, 2.000 familias, 2.000 personas que salvan vidas. Se multiplica el impacto de esta vacunación cuando se trata de personas que están salvando vidas.

-¿Cómo ve usted ese momento en que se iniciará la vacunación masiva. ¿Puede darse un caos?

-No, porque es por agendamiento y están distribuidos en todo el país. La inmunización se hará en los 63 vacunatorios y podemos ir activando mucho más. Va a ser poquitito, poquitito en cada uno de los 63 y nunca va a superar los 40, 80 o 100 agendados en la mañana, pero viniendo cada media hora, no de una vez. Con agendamiento no nos preocupa eso, si se cumple realmente.

-¿Está preparada la logística para cubrir la demanda?

-Sí, nosotros podemos ir aumentando nuestra capacidad de respuesta al doble de un día para otro porque ya es capacidad instalada.

-¿Cuál es la meta?

-Depende de la cantidad de vacunas. En estos momentos podemos vacunar 25.000 por semana, con lo mínimo con lo que tenemos, con los 63 vacunatorios.

-¿En cuánto tiempo quieren inmunizar a todo el personal de Terapia Intensiva?

-Estas 2.000 dosis van a poder ser aplicadas en una semana inclusive, vamos a poder aplicar con tranquilidad, es un número pequeño pero estamos dando respuesta a personas grandes, estamos salvando vidas. Estamos filtrando, estamos cruzando toda nuestra base de datos.

-¿Qué sintió cuando vio que se bajaba el primer lote?

-Estaba trabajando en la oficina y viendo la cara de alegría del ministro, viendo la bandera paraguaya, soy sumamente sensible y bueno, lloré, lloré de una felicidad que decía “Santo Dios, queremos salir ya de esta pandemia”. Y esa esperanza y la realidad que viví, como una luz pequeñita al final del túnel, pero ya hay una pequeña luz. No da gusto continuar en la oscuridad.

-¿Cómo reaccionó con respecto a la encuesta que decía que cerca del 50% de los consultados no se vacunará?

-Tiene que ver con la infodemia. En este momento ustedes (los periodistas) y las redes sociales, principalmente de las redes sociales, de donde viene cualquier información que es imposible parar. Estamos en una pandemia de la información falsa y la incapacidad que tenemos de filtrar eso y que llegue con tanta facilidad la información, genera ese tipo de actitudes negativas hacia la vacuna. No es fácil pelear, es un gran desafío que vamos a tener todos. Lo único que podemos hacer es intentar buscar todas las estrategias de comunicación efectivas, hacer un análisis realmente sociológico, antropológico de lo cultural y los mitos que tiene la población y hacer eso por comunidades

-¿Qué le diría a la gente que está esperando vacunarse, a los que no se aplicarán y a quienes critican?

-Todo esto va a llevar su tiempo, va a llevar todo el año. Entonces cuando el vecino, la mamá o el primo se vacunen, va a ir cambiando esa actitud negativa al darse cuenta de que es algo que beneficia. Solamente cuando todos estemos inmunizados vamos a estar a salvo. Teniendo actitudes reacias, no. Va a ser un desafío para todos. Esas actitudes se van a ir modificando a medida que vayamos avanzando. Al inicio de la pandemia todo era negativo, decían que jamás íbamos a lograr duplicar el número de camas de Terapia Intensiva en tan poco tiempo, que todos iban a morir en la calle, que iba a faltar oxígeno. Todo se pintaba como un panorama negativo. No se dio el escenario catastrófico que tanto se anunciaba. Estamos trabajando a todo pulmón, con todo lo mejor de nosotros a pesar de todas la críticas negativas.