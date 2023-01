Sobreseídos eran claves en el desvío, según la acusación

Además de los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, en la lista se encuentra Armín Hamann Bugs, quien se desempeñaba como coordinador general de Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope). Hamann, según se lee en la acusación de la Fiscalía, habría aprobado proyectos saltándose dictámenes técnicos.

También Maristela Azuaga Fleitas, directora general de Administración y Finanzas, quien junto a Víctor Llano, director del Pronafope, permitió la transferencia de los G.2.500 millones del Freccop cuando Rody Godoy estaba al frente del MAG.

Katia Paola Fernández sería, según el Ministerio Público, quien firma como funcionaria del Pronafope-MAG, en actas de entrega de bienes al comité 8 de Diciembre. Los representantes de la organización refirieron que no recibieron los productos y que nunca vieron a la mujer. El Comité, según este registro, habría recibido G. 349 millones.

Los hermanos Ronald Guerrero Ovelar y Esteban Dionicio Guerrero Ovelar compitieron entre sí para ser proveedores de uno de los comités, los productos que figuraban en las planillas no llegaron a los productores.

La lista continúa con Flavia Cristina Rotela, Ana Carmela Galeano Espínola, Dana Panambí Galeano Espínola, Bernardino Araújo Espínola, Miguel Moreno Domínguez y Esquicio Meza.

EN LA CORTE. Con relación a Víctor Llano, ex director de la Pronafope, contra quien la Fiscalía puntualizó en la acusación del 23 de marzo de 2015, que en su oficina obraba el sello de uno de los comités destinatarios de las transferencias y quien, según acusación de abril del 2015, habría permitido la transferencia en un solo acto de los G.2.500 millones, no se encuentra dentro de los sobreseídos. Su causa sigue en la Corte Suprema de Justicia. Llano, presentó inconstitucionalidad el 18 de febrero de 2022, que fue admitida por Víctor Ríos, César Diesel y Antonio Fretes y en la que aún no hay resolución. Llano había presentado una recusación por el llamado a juicio de marzo del 2021.