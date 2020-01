Soares asegura que audios fueron manipulados y amplió su denuncia

El ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares se defendió ayer ante las acusaciones de una supuesta financiación por parte de tabacaleros a las campañas de Avanza País y Juntos Podemos, tras revelarse audios de una conversación en la que fue parte y que podrían vincularlo con este sector y con el ex presidente Horacio Cartes.

Soares no negó que sea su voz, pero afirmó que los audios fueron manipulados. “Me tengo que cuidar porque vi una feroz operación donde no se verificaron si esos audios eran reales o no”, expresó en contacto con Telefuturo. Detalló que en uno de ellos no corresponde a su voz porque se trata de una imitación. En otro, son dos conversaciones diferentes que se pegan en un solo audio, y en el tercero, los diálogos están cortados y sacados de contexto. “Uno de los audios fue en una oficina del papá de un actual diputado que no voy a decir el nombre, porque no quiero otra querella, es el papá de un diputado que tiene relación cercana con Mario Ferreiro y que se ofreció a intermediar”, apuntó. Señaló que solo responderá a la Fiscalía y que ojalá se periten los audios. APORTES. Soares agregó que sobre este punto nadie hizo ninguna denuncia y que por eso no presentó los documentos sobre los aportes de las campañas, pero que están a disposición. Incluso pidió que se realice una auditoría por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). “Pedí que se haga una auditoría de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes recibidos por Avanza País y Juntos Podemos en los cuales los administradores de la campaña eran el señor Adolfo Ferreiro y Marcelo Mancuello”, puntualizó. Dijo además que no presentará una denuncia en el caso de los audios porque no tiene dinero y que está enfocado en la supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción que derivó en la renuncia de Mario Ferreiro. “Rocío Casco y Aureliano Servín son los que tienen que probar esto (audios), no yo”, dijo. Soares también entregó ayer su teléfono a la Fiscalía con conversaciones con Ferreiro, para probar que el ex jefe comunal estaba enterado de la recaudación. CONTRA CASCO. El ex ministro de la SEN amplió su denuncia entregando un documento donde Rocío Casco reconoce ante escribanía que adquirió un inmueble con crédito del BBVA, que pertenece al PMAS. Según Soares, la ex diputada está alquilando el predio a una universidad sin autorización y percibiendo un lucro. “No sabemos para qué”, añadió. El local está ubicado sobre la calle 15 de Agosto y se compró en el 2008 a 30 años de plazo. “Ella reconoce que pagó con su salario de concejala”, indicó. Soares responde de este modo los dichos de Casco sobre que eran descontados sus salarios, pero no sabía a dónde iban destinados. Pedí que se haga una auditoría de la rendición de cuentas de los subsidios y aportes recibidos por Avanza País y Juntos Podemos. Me tengo que cuidar porque vi una feroz operación donde no se verificaron si esos audios eran reales o no. Camilo Soares, ex ministro de la SEN.



Ex ministro acusó a una periodista de ocultar información

Camilo Soares denunció además que meses atrás, sin recordar con precisión la fecha, presentaron todo el caso referente a la supuesta recaudación paralela en la Municipalidad de Asunción a una periodista del diario Última Hora, de la que tampoco quiso dar nombre.

Indicó que el encargado de acercar los datos hasta la redacción del medio fue Francisco Florentín, pero la periodista “tapó la denuncia, no quiso que se investigue”.

Aseguró incluso que luego supieron que la comunicadora habló con el entonces intendente Mario Ferreiro para que “se enfríe la cuestión”.

Soares añadió que Florentín cuenta con las conversaciones que mantuvo con la periodista vía WhatsApp, pero que no serán expuestas, a no ser que sean requeridas por la Fiscalía. Se negó en todo momento a identificar a la periodista.

Igualmente, mencionó que la denuncia fue acercada al diario Abc Color, donde también fueron ignorados, según Soares.

El ex ministro de la SEN sostuvo que por este motivo no pudo formular su denuncia formalmente, ya que no tenían fuerza ni apoyo de los medios de prensa.

Tampoco los testigos tenían predisposición para declarar, según apuntó.