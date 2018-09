Sitian Función Pública exigiendo mantener 5.000 recategorizaciones

Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, aseveró que no se puede dejar sin efecto el proceso que se realizó para nombrar a 5.000 funcionarios, teniendo en cuenta que los argumentos presentados por la Función Pública no son relevantes.

“Cuestionan que no se publicó en la página Paraguay Concursa y que el plazo duró 42 días cuando debía ser solo 30. No hay fraude, se nombraron gente que tiene antigüedad y que pasaron por todo el proceso exigido. En el caso de que existan otras irregularidades, pedimos que se separe a esas personas, pero no se anule el proceso en el cual 5.000 personas se presentaron y ganaron”, acotó.

Agregó que los rubros se consiguieron tras dos años con el fin de mejorar la condición laboral de 2.100 enfermeros, de los cuales 1.300 fueron para desprecarización y 800 para promoción; en el grupo de 2.900 personas restantes se encuentran médicos, bioquímicos, obstetras y trabajadores de Senepa.

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, en la tarde de ayer presentó a la SFP el pedido de reconsideración y mientras los abogados de la mencionada secretaría analizaban el documento, los trabajadores de blanco permanecieron frente a la institución a la espera de la resolución. Hasta el cierre de la edición, los trabajadores permanecían en vigilia.

Funcionarios del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray también se manifestaron, informó el corresponsal Carlos Aquino.