Sin Cristiano, Portugal derrotó a la Azzurra

El gol de la victoria lo marcó André Silva, el delantero del Sevilla, para que los lusos sean líderes del Grupo 3 de la Liga A. Es una victoria significativa ya que no tuvo a su máxima figura en cancha: Cristiano Ronaldo.

Italia sigue sin mostrar mejorías, tiene un empate (1-1 ante Polonia) y esta derrota, que lo deja último en el grupo con un solo punto.

En otros juegos de ayer, Turquía derrotó de visitante 3-2 a Suecia, Escocia venció 2-0 a Albania y Serbia igualó 2-2 ante Rumania.

Hoy la Nations League continúa con siete partidos: España vs. Croacia, Islandia vs. Bélgica, Bosnia Herzegovina vs. Austria, Finlandia vs. Estonia, Hungría vs. Grecia, Moldavia vs. Bielorrusia y San Marino vs. Luxemburgo, todos desde las 14.45.

Estos serán los últimos partidos, ya que la competencia retorna el 11 de octubre.