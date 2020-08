Sin camas UTI, aumentarán decesos

Esto es lo que dice un estudio proyectivo sobre Paraguay realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés) de Washington, Estados Unidos. “Si todo sigue igual, nos vamos a quedar sin camas en terapia; el 11 de setiembre va a ser nuestro pico de infección, con 13.000 casos activos, y que el 27 de setiembre vamos a tener a 53 personas muriendo por día”, resumió la Dra. Lorena Fontaclara, terapista del Hospital de Clínicas y Hospital General de San Lorenzo (Calle’i), en base a la proyección del IHME. Este instituto basó su cálculo en los datos oficiales sobre disponibilidad de camas, muertes diarias y el ritmo actual de contagios. “Urge que de aquí a tres semanas cambiemos el rumbo, ya no podemos esperar. No podemos esperar mucho”, sostuvo Fontclara, quien no perdió ocasión de reclamar al Ministerio de Salud que se garantice la sostenibilidad de los insumos de protección personal.