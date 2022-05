Sin ambulancia, sin fútbol

Una triste imagen se vivió ayer por la mañana en Campo Grande, en cancha del Inde. El choque entre el local Independiente vs. Colegiales no se pudo disputar debido a la falta de una ambulancia –algo exigido por reglamento al club local– porque “se descompuso por el camino”.

El árbitro, Aldo Quiñónez comentó a FALG (1080 AM) que esperó los 20 minutos correspondientes poshorario de juego, pero que la ambulancia no apareció. Desde la dirigencia de Independiente, dicen que la ambulancia llegó después y que el árbitro no tuvo tolerancia; mientras, Colegiales pedirá los puntos que probablemente el Tribunal se los dará ante la falta de cumplimiento del club local.