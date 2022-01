Silencio de Corte y Fiscalía en caso humedales del lago

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, una de las denunciantes y quien junto con su par Norma Camacho pidieron intervención de ambas instituciones, dijo que ni siquiera esperan una respuesta, sino más bien que se abra una investigación por parte del Ministerio Público, que no reaccionó ante el caso.

González subrayó que también la Corte, a través de la Dirección de Derecho Ambiental, debería intervenir en el caso. Igualmente, resaltó que incluso el ministro Antonio Fretes es titular de la cátedra de Derecho Agrario y Ambiental y no debería quedarse de brazos cruzados. “Algo deben hacer. Una locura es lo que está pasando y sobre hecho consumado es muy difícil ya actuar después”, advirtió la legisladora.

interpelación. Kattya González presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional un pedido de interpelación para el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Ariel Oviedo, para que explique sobre los trabajos de relleno de humedales del lago Ypacaraí, considerado un crimen ambiental que podría generar consecuencias graves, y el desvío y represa ilegal del río Tebicuary.

El Mades otorgó licencia ambiental para la construcción de un complejo habitacional entre la ruta que une Luque y San Bernardino, sobre los humedales, el cual fue denunciado semanas atrás por violar Ley 5256/14 que declara área protegida el Ypacaraí y sus humedales. “El área debe ser salvaguardada de toda actividad que pueda perjudicar la efectiva recuperación del lago”, expresa el proyecto de interpelación.

Posible candidato. Ariel Oviedo sonaba fuertemente como candidato a vicepresidente de Hugo Velázquez, en la chapa oficialista, pese a su pésima gestión que no evitó la crisis ambiental causada por incendios, sequía, explotación del río Tebicuary y el caso del Ypacaraí, entre otros.

“Vende impacto ambiental como pororó y estamos entendiendo que es una persona que está siendo considerada en las carpas coloradas como potencial vicepresidente. Él no puede continuar un segundo más, no ha hecho nada, creo que no tiene ni siquiera formación universitaria y menos aún especializada", apuntó Kattya.

Oviedo es uno de los ministros más ausentes en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Desde sus inicios fue reclamado por su inacción.