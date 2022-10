Sigue la Expo Motos con ofertas y promos para aprovechar

Este evento, organizado por la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam), con el apoyo del diario Última Hora, concluye mañana, domingo 16, y se realiza de 09:00 a 21:00, con acceso gratuito para todos los interesados.

En la exposición, los clientes tienen la oportunidad de conocer la más variada gama de motocicletas en un solo lugar. Esta edición cuenta con más opciones y ofertas, con siete marcas que presentan las más recientes innovaciones de la industria en los diferentes modelos adaptados a las exigencias de nuestro mercado.

Diesa. Milagros Colmán, asesora de ventas de Diesa, indicó que en esta ocasión están presentando dos modelos nuevos de motocicletas, las Dib 210, la Blei 160 y la Grom, con nuevas presentaciones.

“Otorgamos créditos a personas a partir de los 20 hasta los 65 años. Se puede financiar hasta en 48 cuotas. La más económica que tenemos es la moto tipo cobradora, que es la CB1 125, con planes de hasta 48 cuotas, a partir de G. 469.000, indicó Colmán.

También exhiben las Navy, que están dirigidas más para el divertimento, con pagos financiados hasta 48 cuotas. La financiación se hace directamente con Diesa y luego se vende la cartera a Banco Visión, según señaló la asesora de ventas de Diesa. Además, ofrecen otra promo con Banco Itaú, con pagos a través de débito automático, de créditos a partir de los G. 30 millones, a un plazo de 60 meses.

chacomer. Ernesto Vargas, asesor de ventas de esta empresa, comentó las bondades de los modelos exhibidos, que están dirigidos a las personas que utilizan las motos para diversas actividades, como recreativas, laborales o de aventuras. Las motos básicas, como las Kenton Viva 110 o la Classic, de cuatro velocidades, sin embrague, se encuentran a partir de G. 5.000.000.

También exhiben las motocicletas de la marca Yamaha, de alta gama, como la R1, cuyo precio es de USD 31.500, que es el modelo más top de la marca. Al mismo tiempo, exhiben Tenere 1200, que es de estilo aventure, bien cómoda para viajes largos.

Vargas indicó que la empresa ofrece financiación propia, hasta 30 meses para las motos Kenton, mientras que hasta 36 meses para las Yamaha. Además, mencionó que ofrecen motos eléctricas de Kenton, con tres modelos: La Next V5, Next V3 y la Next V1. El precio de la de mayor autonomía, ronda los G. 10.500.000,m que sería la V5.