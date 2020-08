Siete muertos por Covid en un día y ya se superó a todo julio

La curva de muertos está en ascenso. En los primeros 10 días agosto se registraron 33 fallecimientos por Covid-19, superando la totalidad de víctimas fatales reportadas en julio, que suman 32. Ayer la cifra global trepó a 82 y cada vez más pacientes requieren de internaciones.

"En el mes de mayo tuvimos 0 mortandad, en junio 3 fallecidos, julio 4 pacientes, y ahora comenzamos el mes con 5 pacientes fallecidos", dijo Dr. Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) al referirse a casos registrados en este centro de referencia. El especialista relató que en la noche del domingo, al poco tiempo de que el Ministerio de Salud Pública reportara tres fallecimientos nuevos, en el Ineram dos pacientes que estaban en la Unidad Terapia Intensiva no resistieron. Los casos reportados ayer por Salud nuevamente revelan la triste situación: 7 fallecimientos. La cifra más alta reportada hasta el momento. Las víctimas fatales: Un hombre 83 años en el IPS Ciudad del Este; una mujer de 65 años en el Ineram, y otra más de 64 años en el Hospital Nacional de Itauguá. Otro adulto mayor de 87 que estaba internado en el IPS Ingavi; un hombre de 58 años en el IPS Ciudad del Este; otro de 61 también en el IPS Ciudad del Este, y por último un hombre de 66 años en el Hospital Nacional de Itauguá. También se reportaron 327 nuevos casos de 1.821 muestras procesadas, 141 contactos, 11 del exterior y 175 sin nexo, todos en aislamiento. Hay 87 pacientes internados, 34 en terapia intensiva, cifras que repuntaron en la primera semana de agosto. Se reportaron además 54 recuperados, sumando 5.276 sanados. Total de confirmados, 7.234. Los casos sin nexo provienen de Ciudad del Este: 50; Asunción: 40; Hernandarias: 15; San Lorenzo: 10; Fernando de la Mora: 8; Capiatá: 6; Lambaré: 5; Luque: 5; Areguá: 4; Limpio: 4; Mariano Roque Alonso: 4; Presidente Franco: 4 y Ñemby: 3. De un promedio de 2 fallecidos por día en julio, el Ministerio de Salud ahora registra una media de tres casos fatales. La mayoría de los casos provienen de zonas consideradas de circulación sostenida del coronavirus, como son Asunción y los departamentos de Central y Alto Paraná. Preocupante El director González señaló que se observa en los pacientes una mayor carga viral, y sabiendo que el virus está circulando comunidad, esto es preocupante para todos. "Se va viendo un comportamiento más agresivo del virus; pacientes de entre los 20 y 30 años con una afección pulmonar bastante importante y un comportamiento inusual de la enfermedad", comentó Dr. Felipe González a Monumental 1080 AM. Recordó el sentido de responsabilidad que debe tener la población joven, dado que en su mayoría son los que pasan por encima de las medidas dictadas por la cartera sanitaria. Señaló que las estadísticas apuntan a un aumento de víctimas fatales y cuadros graves también en pacientes jóvenes. Según las variables de la Dirección de Vigilancia de la Salud, un 30% de los infectados son de la franja etaria de 20 a 29 años y se concentran en un 83% en la comunidad. médicos preocupados Ante el aumento de los casos de Covid-19, el Colegio Médico Quirúrgico manifestó que estamos ante una situación sanitaria descontrolada que está llevando al colapso del sistema sanitario ‘‘No contamos con test reactivos imprescindibles para el diagnóstico y control de los casos. No contamos con medicamentos para el tratamiento de nuestros enfermos”. El Círculo de Médicos insta a la ciudadanía a cuidarse ante el aumento de médicos contagiados. 4 doctores están en cuidados intensivos en CDE, y 60 trabajadores de blanco afectados por el virus. Además instan a la donación de plasma.



nueva amenaza a la salud



ASCENSO. Solo en los 10 primeros días de agosto Salud registró 33 decesos, un promedio de 3 por día.



En el hospital de contingencia, donde hay 16 camas, está casi al 60% de ocupación; hoy habilitamos unas 8 camas más.

Dr. Felipe González,

director del Ineram,



Graves. La cantidad de pacientes que requieren internación crece. Médicos instan a cuidarse.