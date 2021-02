Sicólogos recomiendan calendarizar

Sicólogos recomiendan tomar el hábito de calendarizar las actividades, para conectarse de esta forma con una disciplina que empieza por la organización mental de las acciones, lo cual influye en llevar a cabo las tareas de forma más fluida y liviana.

Para José Andrés Pinto Meneses, sicólogo clínico, todo empieza por aceptar y comprender que el nuevo año, 2021, al que recibimos todos con tanta ilusión y esperanzas, “tal vez traiga mejores experiencias, sí, pero que no debemos albergar expectativas poco realistas o ilusiones parecidas a castillos en el aire, que tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas sucedan”.

“No tiene nada que ver la línea del tiempo con los problemas de actualidad, el tiempo es eso, no es médico, no cura, no borra pandemias ni elimina tribulaciones”, comenta.

Para José Andrés, este nuevo ciclo de 365 días debe verse como un lienzo en blanco. “Muy apto para realizar metas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, en el que cada quien debe colocar sus recursos internos para salir adelante, para volverse más humano cada día, para encontrar el cómo y el porqué de nuestras vidas”, reflexiona.

Para el sicólogo es importante que en la cotidianidad, “se conserven la capacidad de asombro, el principio de empatía, y ayudar al más desfavorecido, iniciando por uno mismo”.

RECOMENDACIONES. La sicóloga y sicoterapeuta Celeste Estrada detalla “agendas, calendarios y notas son herramientas que nos permiten estructurar nuestras metas y percibir los logros que hemos alcanzado. El uso de estas herramientas ayudará a que podamos visualizar y tener mayor conexión con nuestras responsabilidades del día a día. Además ayuda a eliminar la postergación”.

Para Estrada es fundamental recordar que la salud es prioridad, y para conservarla se deben usar las herramientas para agendar aquellas actividades que permitan el autocuidado. “Como las citas médicas, pagos de seguro. Además, evitar riesgos innecesarios, como asistir a fiestas o lugares masivos, sostener las medidas de seguridad en poblaciones vulnerables, vacunarse si existe la oportunidad”, refiere Estrada y resalta la relevancia de cultivar la salud mental.