Como te ven, te tratan; y si te ven mal, te maltratan. Esto repite constantemente una amiga que siempre anda coqueta de la cabeza a los pies. Recordé la frase al recibir en un grupo de WhatsApp un recuento de lo que sucedió en el país en el primer mes del año, y si bien no es muy preciso, es muy elocuente. Conociendo estos hechos me pregunto cómo nos verán los negociadores extranjeros y los que tienen capital para invertir. He aquí parte de la lista comentada.