"Si el ministro Fretes se presenta, no habrá cuórum para elegir presidente"

Periodista: ¿Cuál es el panorama para este año en el Poder Judicial? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes entienden que hay?

MANUEL RAMÍREZ CANDIA (MRC): En primer lugar, tenemos que superar los inconvenientes de siempre. Mayor celeridad especialmente los procesos penales. Evitar que esos procesos se conviertan en una especie de teatro que termina después en la impunidad. Ese es el principal objetivo específicamente de la Sala Penal. Claro que los jueces tienen su independencia. Nosotros lo único que podemos es sugerir; a veces cuando hay problemas de dilación innecesarias, verificar por medio de auditorías si los jueces que operan o no en eso, pero esa es la principal preocupación en lo que hace a la Sala Penal. Y vamos a seguir trabajando en eso. Creo que aumentamos un poco en la resolución de casos llamados emblemáticos y queremos superar ese inconveniente que es nuestra principal deuda con la ciudadanía, especialmente los casos vinculados a corrupción pública.

VÍCTOR RÍOS OJEDA (VRO): Y en la Sala Constitucional lo mismo. Nosotros este año publicamos que hemos aumentado; o sea, cuantitativamente hemos mejorado la emisión de resoluciones tanto de auto interlocutorios, como sentencias definitivas y también como pleno de la Corte. Pero seguimos en deuda con el tema de la celeridad. Todavía tenemos el problema de la morosidad que es un problema general del Poder Judicial y que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Y además de la cuestión que tiene que ver con las salas. Algunos ministros vamos a insistir en una idea que venimos debatiendo ya hace un tiempo sobre la necesidad de la rotación de los superintendentes. Creemos que esa función permanente, casi parece vitaliciado de ministros en ciertas instituciones no es compatible con el gobierno democrático del Estado Paraguayo y del Poder Judicial porque genera suspicacias. O sea, si uno ejerce un poder permanente en cualquier ámbito, ya aparecen las roscas. Aparecen dudas y eso no queremos que ocurra con el Poder Judicial. Cada día mayor transparencia, celeridad y creemos que tenemos que mejorar en lo que tiene que ver con la publicidad en la resolución de casos. O sea, nuestras plenarias de los miércoles se centran fundamentalmente en cuestiones administrativas. Algunos ministros pensamos que cuestiones jurisdiccionales tienen que ser resueltas de esas sesiones públicas de la Corte porque en las cuestiones jurisdiccionales, sobre todo en algunos casos especialmente los denominados emblemáticos, comprometen intereses de toda la sociedad. Entonces la sociedad tiene derecho a observar y controlar cómo resolvemos en la Corte esos conflictos jurisdiccionales que tiene que ver con sus intereses.

P: Tanto la Sala Penal, en las casaciones y la Sala Constitucional en las acciones o excepciones, tienen 30 días para resolver. Entonces, ¿por qué esa tardanza?

MRC: En la tardanza hay algunos factores inclusive externos. Por ejemplo, uno se tiene que inhibir por razones legales; a veces hay recusación. Entonces, el principal problema en la Sala Penal es la integración que ya hemos denunciado. Las integraciones superan a veces un año o más. Pero si es la sala natural los tres integrantes naturales, es cierto, excede el plazo de 30 días, pero se puede resolver en un promedio de dos meses. Y eso está comprobado con la estadística del año pasado. Recibimos una cantidad de expedientes y hemos resuelto 66 expedientes más, lo cual demuestra que es factible resolver en tiempo todos los casos que entran en el año judicial. Pero, repito, tenemos que superar y nosotros ya habíamos planteado una acordada con el doctor Eugenio Jiménez, una acordada para reglar el proceso de integración y vamos a reiterar eso y según la mayoría de este año es posible que salga una reglamentación del proceso de integración de la Corte Suprema.

VRO. La misma problemática tiene la Sala Constitucional, el problema mencionado por el ministro Ramírez. Un problema de la Corte en sí es ese proceso de integración, por lo menos cuando yo asumí me espanté por la tardanza, por el tiempo que lleva por ejemplo integrar algunos expedientes. Eso por un lado y, por otro, en el caso de la Sala Constitucional nosotros, por ejemplo, este año tuvimos casi 4.000 expedientes ingresados. Ahí hay un problema estructural porque es física y materialmente imposible resolver los 4.000 expedientes en un año. Porque hay casos de acciones y excepciones y otros planteamientos que llegan a la Sala. Pero hay algunas cuestiones que se deben corregir, por ejemplo en los planteamientos de las excepciones de inconstitucionalidad hay casos de planteamiento de decisiones claramente improcedentes y los jueces igual dan trámite. Y entonces, qué es lo que estamos haciendo. Por lo menos en mi voto digo que los jueces dejen de dar trámites a excepciones de inconstitucionalidad claramente improcedentes por ejemplo contra una resolución de judicial sabemos que no se puede, pero igual dan trámite y termina en la Sala Constitucional.

Uno de los problemas que se tienen es la credibilidad. ¿Cómo se resuelve esto?

MRC. La credibilidad se gana solamente con la decisión. Es decir, uno en la medida que toma las decisiones correctas ahí va a recuperar la credibilidad. Podemos recomendar ciertas cosas, pero con ellas no ganamos credibilidad. Esta se gana con la decisiones que asume cada magistrado.

VRO. Sí, en la misma línea con las decisiones y fundamentando bien las decisiones. Mejoramos cuantitativamente, pero no cualitativamente. Bueno, esa es otra dimensión que hay que evaluar, o sea, en las decisiones que tienen que estar cada vez mejor explicadas, mejor fundamentadas. En ese sentido, sobre todo los ministros más antiguos como el ministro Ramírez, los veo siempre haciendo un esfuerzo pedagógico y académico extraordinario a nivel nacional con charlas, cursos, con seminarios con posgrados. Entonces también la credibilidad del Poder Judicial pasa mucho por explicar y fundamentar bien las decisiones y explicar por lo menos aquello de que el juez solo habla por su sentencia, para mí está superado. Tiene que salir a explicar porque a veces las resoluciones judiciales son muy técnicas y la sociedad no entiende, por lo que vas a tener que salir a explicar en términos sencillos lo que ha resuelto. Pero para eso hay que estar seguro lo que se hace, hay que fundamentar bien, hay que estar bien informado y formado antes de tomar las decisiones.

El caso del ministro Antonio Fretes golpeó la credibilidad del Poder Judicial.

MRC. Evidentemente. Y esa es la razón por la que todos los ministros le pidieron su renuncia. Esa es una muestra de que efectivamente golpeó la credibilidad del Poder Judicial.

VRO. Indudablemente. Es inédito lo que ocurrió, lo que menciona el ministro que por unanimidad se le haya pedido nada menos que al presidente de la Corte, títular de un poder del Estado, que sus colegas solicitaron que presente renuncia. Obviamente afecta la imagen de la Corte y de todo el Poder Judicial.

En febrero se elige presidente de la Corte y se habla, por lo menos se dice, que están cuatro a cuatro y que el ministro de Fretes va a definir. ¿Es cierto?

MRC. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver si comparece el ministro Fretes para emitir su voto. Vamos a ver si eso ocurre, si hay cuórum. Todo eso se va a estudiar.

VRO. Ahí quiero, como yo todavía no tengo tanto el ritual de magistrado, entonces por ahí soy más irresponsable que el ministro, puedo decir así casi con certeza que si el ministro Fretes se presenta para la elección no habrá cuórum. Estuvimos conversando con los colegas. Uno puede determinar esa situación entonces; ¿por qué? Y porque también aquí hay que ser coherente porque ya en su momento se solicitó su renuncia y él no viene participando en ninguna sesión plenaria ordinaria, ni extraordinaria de la Corte y si precisamente viene para decidir nada, al menos al nuevo presidente o el nuevo Consejo de la Corte sería una actitud absolutamente incoherente de los demás ministros.

¿Le van a hacer vacío a Fretes si se presenta?

VRO. No. Lo que lo que se dice es ser coherente con lo que se ha resuelto. Porque desde el momento en que se le solicita un colega que presente su renuncia es porque se considera que no están dadas las condiciones para que pueda seguir integrando la Corte.

¿Pero van a retirarse?

MRC. Va a haber un grupo que se va a retirar con seguridad y que no le va a facilitar esto.

VRO. Justamente, volviendo a la pregunta que planteaste. Estamos hablando de credibilidad. Entonces qué credibilidad tendrá la Corte si por un lado pide a un colega que renuncie y él no participa de ninguna sesión ni ordinaria, ni extraordinaria, pero sí admite que participe para decidir nada menos que la presidencia. Entonces, de qué credibilidad podemos hablar. No se puede construir credibilidad ni legitimidad en esas condiciones, con incoherencia.

Ahora en marzo, con la salida de Fretes, se renueva toda la Corte. ¿Tendría que ser diferente? Por lo menos la ciudadanía espera eso.

MRC. Entiendo que sí tendría que ser diferente.

VRO. Tengo esperanza porque hay ministros y no porque esté acá el ministro Ramírez que ha planteado el discurso de renovación Judicial no solo de la Corte y es coherente con esa línea entonces. Aquí voy a volver al pasado parlamentario y algunos de los colegas ministros pasaban por el Senado y todos tenían un discurso de renovación. Entonces si somos coherentes con ese discurso acá tiene que haber una renovación del Poder Judicial.

Ríos alerta sobre un nuevo sistema de chicana judicial

El ministro de la Corte Víctor Ríos señaló que ahora hay una nueva práctica de las defensas en el área penal que deben resolver en la Sala Constitucional. “Hay abogados defensores que están planteando directamente acción de inconstitucionalidad contra la acusación del Ministerio Público”.

El mismo añadió: “Es decir, antes de la audiencia preliminar, cuando el fiscal presenta la acusación y contra ella plantean acciones de inconstitucionalidad y los jueces dan trámite entonces. Ese es otro conflicto que tenemos que resolver”.

El ministro Manuel Ramírez Candia acotó que en la Sala Penal resolvieron esa cuestión. “A veces plantean acciones o excepciones de inconstitucionalidad, específicamente excepciones, contra resoluciones de la Sala Penal. Entonces nosotros no le damos trámite”.

Afirmó: “Les explicamos que contra la resoluciones no hay excepción; que la excepción tiene una etapa de promulgación de promoción y que también el artículo 17 prohíbe la interposición de acciones, excepciones de inconstitucionalidad contra resoluciones de la Sala. Entonces, en la parte resolutiva no dar trámite”.

Esto fue complementado por el ministro Víctor Ríos, quien remarcó: “Nosotros, por lo menos yo en mi voto estoy instando a los jueces a no dar trámite a las excepciones, aunque eso todavía no resolvió la Sala Constitucional”.

“Estos planteamientos vienen generando un verdadero cuello de botella impresionante en la Sala. Entonces, además del problema estructural como tal, de tener miles de expedientes al año, hay algunas prácticas que no son buenas, que hay que corregir”, afirmó Ríos.

Con respecto a la rotación de ministros en la Superintendencia, Manuel Ramírez Candia sostuvo que con el doctor Eugenio Jiménez ya había planteado, pero se rechazó, pero ahora volverán a plantear.

”En esa oportunidad perdimos creo que cinco a tres, algo así, y se iban a eso. Y si se plantea vamos a plantear nuevamente. Estamos de acuerdo”, aseguró Ramírez Candia.