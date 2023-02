Serrati afirma que solo hay sondeos por los futbolistas

El primer nombre que saltó en la consulta por la mesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), fue el de Jorge Morel, recientemente transferido al Adana Demirspor de Turquía. “Estábamos preocupados porque había alerta de tsunami en su zona, pero está seguro con la familia. Está adaptándose, muy contento”, contó Serrati, ante los constantes terremotos que sufrió el país árabe.

Con respecto a Jhohan Romaña, el nuevo refuerzo de Olimpia, traído desde el Austin FC de los Estados Unidos en un préstamo por un año con opción a compra, indicó:

“Estamos con los trámites (de registro del pase), si no llega esta semana no podrá jugar en el torneo, pero creemos que en las próximas horas eso se cierre ya que hay buena predisposición del club norteamericano”, comentó Serrati en la charla.

Solo sondeos. Resonaron los nombres de Mateo Gamarra, Romeo Benítez, Junior Alonso y los juveniles Sub 20 para ser transferidos, pero el empresario remarcó que solo quedó en averiguaciones.

“Recibimos varios sondeos, no consultas concretas” , dijo Serrati que además descartó la salida de Gamarra y el interés de Cerro por Junior Alonso.

“Él (Mateo) debe estar concentrado este semestre para hacer lo mejor posible; además, fue muy claro el presidente de Olimpia que no lo van a dejar ir. Sondeos hubo, pero no se avanzan porque no tenemos ese permiso”, aclaró.